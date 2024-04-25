Выступление победительниц Нацотбора-2024 состоялось в киевском МЦКИ в апреле. Мероприятие посетило около 2 000 зрителей.

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Как Jerry Heil & alyona alyona выступили вживую

Певицы спели несколько измененный трек. Они вставили часть с лупером в начале. Кроме того, в припев певицы добавили исполнение хора.

Мы с Яной стараемся не только показать, какой может быть прекрасной украинская песня в исполнении двух женщин, но и напомнить о нашей стране, чтобы люди почувствовали, что мы говорим о том, что мир нуждается в единении, чтобы нам помогать,

– отметила Алена.

Jerry Heil & alyona alyona – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

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