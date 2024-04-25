Выступление победительниц Нацотбора-2024 состоялось в киевском МЦКИ в апреле. Мероприятие посетило около 2 000 зрителей.
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Как Jerry Heil & alyona alyona выступили вживую
Певицы спели несколько измененный трек. Они вставили часть с лупером в начале. Кроме того, в припев певицы добавили исполнение хора.
Мы с Яной стараемся не только показать, какой может быть прекрасной украинская песня в исполнении двух женщин, но и напомнить о нашей стране, чтобы люди почувствовали, что мы говорим о том, что мир нуждается в единении, чтобы нам помогать,
– отметила Алена.
Jerry Heil & alyona alyona – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн
Что известно о Евровидении-2024
- Шведский город Мальме был избран хозяином нынешнего песенного конкурса.
- Первый полуфинал Евровидения начнется 7 мая, второй – 9 мая, а победителя определят уже 11 мая.
- Представительницы Украины готовятся к выступлению с песней Teresa & Maria 7 числа. По словам Jerry Heil, трек воплощает единство и позитив, а Мать Тереза является символом добра.
- Билеты на мероприятие уже официально поступили в продажу, их стоимость начинается от 145 шведских крон до 3 795 шведских крон. VIP-билеты также доступны, однако вдвое дороже.
- По последним ставкам букмекеров, швейцарский певец Nemo с песней The Code вышел в лидеры с 25% шансов на победу. Следом за ним идет Baby Lasagna из Хорватии с песней Rim Tim Tagi Dim и Joost Klein из Нидерландов с композицией Europapa. Итальянка Анджелина Манго с треком La noia занимает четвертое место, а alyona alyona и Jerry Heil замыкают пятерку лидеров рейтинга.