Служба – это отдельный мир, – Геннадий Попенко рассказал, чем занимается в ВСУ
Источник:OBOZ.UA
Актер Геннадий Попенко в первые дни полномасштабного вторжения попал в оккупацию. После освобождения он вступил в ТрО, а сейчас находится в рядах Вооруженных Сил.
Актер Геннадий Попенко рассказал, чем сейчас он занимается в армии. Мужчина полтора года служил в одном из подразделений ВСУ, а затем перевелся в "Культурный десант".
Обратите внимание Во время поездки в Харьков: Вакарчук встретился с писательницей-воином Рубаняк
Сейчас актер занимается инициативами, которые объединяют тех военных, занимавшихся культурной деятельностью до службы в армии.
И сейчас они могут приезжать в подразделения и как военный военному оказывать поддержку, помощь с помощью культуры. Да, это слишком общие слова. Но если коротко (а можно только так), то получается именно так,
– отметил Геннадий Попенко.
Артист добавил, что направления деятельности "Культурного десанта" бывают разными. Тогда как его подход изучают коллеги украинских защитников в НАТО. Ведь аналогов подобных инициатив нет в мире. Геннадий Попенко также рассказал, чем его поразила служба в армии.
"Служба – это отдельный мир. Со своим уникальным общением, обязанностями, субординацией. Если не будет четкости, лаконичности, то не будет и функционирования армии. Это можно понять, но к новой жизни порой трудно подстроиться", – добавил Попенко.
Звезды в ВСУ: последние новости
- Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь. Он показал видео, в котором собрал свою рутину. В ролике видно работу и военные тренировки, фото Дикусара с собратьями.
- Виталий Козловский рассказал, как изменилась его жизнь через год после мобилизации в ВСУ. Год назад он подписывал документы в ТЦК и вступил в бригаду НГУ "Рубеж". Сейчас Козловский служит в Национальном президентском оркестре.
- Женя Галич высказался об уклонистах и позорных шутках на эту тему. По его мнению, такие люди являются предателями и нарушителями закона.