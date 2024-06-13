А в новом видео показал "рутину" защитника. Там собрал кадры, которые делал на протяжении всей службы – с первых дней полномасштабной войны.
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В видео видно работу и военные тренировки Дикусара, фото с побратимами, а также последний разговор с другом, который состоялся перед его гибелью.
Знаю, что давно давал о себе знать. Извините, если заставил нервничать! Смонтировал "на коленках" небольшой фрагмент своей жизни. Таким было начало. И на фото лишь маленькая часть моих друзей и собратьев. Все они суперлюди для меня. Уважайте, дорогие украинцы и уважайте наших героев! Держим строй! Слава Украине!
– написал Дмитрий под видео.
Также Дикусар добавил, что все локации, которые изображены в видео, устаревшие, военная тайна не нарушена.
Дмитрий Дикусар с первых дней полномасштабной войны на фронте
- Хореограф стал на защиту Украины сразу после 24 февраля 2022 года. Самое тяжелое для него – видеть, как гибнут собратья, осознание, что ничего не можешь с этим сделать.
- Дикусар против того, чтобы притеснять русскоязычных в Украине, однако сам перешел на украинский язык.
- Ранее Дмитрий рассказывал, что планирует быть на фронте до победы. А после – оставаться в Украине и восстанавливать ее.
- Защитник редко появляется в публичном пространстве, поэтому каждое его появление всегда привлекает внимание публики.