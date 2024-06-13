А в новом видео показал "рутину" защитника. Там собрал кадры, которые делал на протяжении всей службы – с первых дней полномасштабной войны.

Не пропустите Концертный наряд сменили на пиксель: кто из звезд украинского шоубиза несет службу на фронте

В видео видно работу и военные тренировки Дикусара, фото с побратимами, а также последний разговор с другом, который состоялся перед его гибелью.

Знаю, что давно давал о себе знать. Извините, если заставил нервничать! Смонтировал "на коленках" небольшой фрагмент своей жизни. Таким было начало. И на фото лишь маленькая часть моих друзей и собратьев. Все они суперлюди для меня. Уважайте, дорогие украинцы и уважайте наших героев! Держим строй! Слава Украине!

– написал Дмитрий под видео.

Также Дикусар добавил, что все локации, которые изображены в видео, устаревшие, военная тайна не нарушена.

Дмитрий Дикусар с первых дней полномасштабной войны на фронте