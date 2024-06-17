Актор Геннадій Попенко розповів, чим зараз він займається у війську. Чоловік півтора року служив в одному з підрозділів ЗСУ, а згодом перевівся у "Культурний десант".
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Зараз актор займається ініціативами, які об'єднують тих військових, що займалися культурною діяльністю до служби в армії.
І нині вони можуть приїжджати в підрозділи та як військовий військовому надавати підтримку, допомогу за допомогою культури. Так, це надто загальні слова. Але якщо коротко (а можна лише так), то виходить саме так,
– зауважив Геннадій Попенко.
Артист додав, що напрямки діяльності "Культурного десанту" бувають різними. Тоді як його підхід вивчають колеги українських захисників у НАТО. Адже аналогів подібних ініціатив немає у світі. Геннадій Попенко також розповів, чим його вразила служба у війську.
"Служба – це окремий світ. Зі своїм унікальним спілкуванням, обов'язками, субординацією. Якщо не буде чіткості, лаконічності, то не буде і функціонування армії. Це можна зрозуміти, але до нового життя часом важко підлаштуватися", – додав Попенко.
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