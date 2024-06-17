Актер Геннадий Попенко рассказал, чем сейчас он занимается в армии. Мужчина полтора года служил в одном из подразделений ВСУ, а затем перевелся в "Культурный десант".

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Сейчас актер занимается инициативами, которые объединяют тех военных, занимавшихся культурной деятельностью до службы в армии.

И сейчас они могут приезжать в подразделения и как военный военному оказывать поддержку, помощь с помощью культуры. Да, это слишком общие слова. Но если коротко (а можно только так), то получается именно так,

– отметил Геннадий Попенко.

Артист добавил, что направления деятельности "Культурного десанта" бывают разными. Тогда как его подход изучают коллеги украинских защитников в НАТО. Ведь аналогов подобных инициатив нет в мире. Геннадий Попенко также рассказал, чем его поразила служба в армии.

"Служба – это отдельный мир. Со своим уникальным общением, обязанностями, субординацией. Если не будет четкости, лаконичности, то не будет и функционирования армии. Это можно понять, но к новой жизни порой трудно подстроиться", – добавил Попенко.

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