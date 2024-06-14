В то же время мужчина опубликовал редкое фото из местной кофейни. Певец отметил, что несмотря на обстрелы, Харьков держится и продолжает жить.

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Вакарчук опубликовал пост, в котором сообщил о знакомстве с писательницей Оксаной Рубаняк, которая служит в ВСУ. По словам Святослава, девушка его вдохновляет. К тому же людей, которыми артист восхищается, на фронте сейчас больше, чем вне его.

Одна из таких – Оксана Рубаняк, позывной "Ксена". Писательница, которая стала воином. С такими людьми хочется идти вперед. К победе!

– призвал Вакарчук.

Также лидер группы "Океан Эльзы" посетил военное подразделение в Харьковской области, для которых выступил со своим репертуаром. Как оказалось, там служат калушские бойцы, чем был поражен певец, поскольку они напомнили ему о родном крае.



Святослав Вакарчук выступил в Харькове / Скриншот из инстаграм-сторис

Чем занимается Святослав Вакарчук во время вторжения