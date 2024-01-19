Сім'я відпочиває в люксовому готелі, де ціни за віллу становлять від 42 до 95 тисяч рублів. Тодоренко наголосила, що довго мріяла про цю відпустку.

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Регіна Тодоренко відправилась на Мальдіви з сім'єю

Точно не відомо, яку саме віллу обрала сім'я для відпочинку, проте на сайті готелю вартість за житло коливається від 505 доларів за ніч до 1145 доларів.

Так, найдешевший номер коштує 19 тисяч гривень (42 тисячі рублів), а найдорожчий – приблизно 43 тисячі (95 тисяч рублів).

Вартість номерів в готелі, де зупинилась Регіна Тодоренко / Скриншоти з сайту

Я так довго про це мріяла! Мені так хотілося разом вирватися на край Землі, щоб тільки ми поряд на білому пісочку, зі смачною їжею, на гарній затишній віллі,

– написала знаменитість.

Зараз телеведуча активно публікує фото та відео з відпочинку. Так, вона показала, як зустрічала захід сонця та їздила на рибалку з чоловіком і сином.

Регіна Тодоренко відпочиває на Мальдівах / Скриншоти з інстаграм-сторіс

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