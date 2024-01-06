Цікаво, що на гірськолижний курорт поїхала не лише акторка з сім'єю. Раніше у Буковель їздила скандальна блогерка Анна Алхім, яка поскаржилась на високі ціни та заявила, що там 80% людей російськомовні.
Цікаво Злата Огнєвіч похвалилась відпочинком за кордоном і нарвалася на хейт: відповідь співачки
Ольга Сумська з сім'єю в Карпатах
Акторка зізналася, що з родиною вперше за два роки приїхали на гірськолижний курорт.
Також вона опублікувала фото, де показала засніжені гори. Крім того, Ольга виставила світлини з донькою та чоловіком, де вони постали у лижному спорядженні. Цікаво, що до свого образу Сумська додала хустинку, а її дочка – кумедну маску у вигляді скелета.
Ольга Сумська з донькою та чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ольга Сумська в Карпатах / Скриншот з інстаграм-сторіс
Де відпочивають інші українські зірки
- Ксенія Мішина разом з 11-річним сином вирушили у Таїланд. Акторка поділилася, що ця поїздка – подарунок для Платона на Новий рік та винагорода за здобутки в школі.
- Також у Таїланд полетіла співачка Злата Огнєвіч. Вона поділилася, що не була там сім років і дуже рада повернутись.
- У відпустку й Тіна Кароль. Виконавиця відправилась на відпочинок у компанії свого сина Веніаміна, який повернувся з Великої Британії в Україну на канікули. Сім'я зупинилась у Карпатах, де вперше покаталась на лижах.