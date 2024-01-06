Цікаво, що на гірськолижний курорт поїхала не лише акторка з сім'єю. Раніше у Буковель їздила скандальна блогерка Анна Алхім, яка поскаржилась на високі ціни та заявила, що там 80% людей російськомовні.

Цікаво Злата Огнєвіч похвалилась відпочинком за кордоном і нарвалася на хейт: відповідь співачки

Ольга Сумська з сім'єю в Карпатах

Акторка зізналася, що з родиною вперше за два роки приїхали на гірськолижний курорт.

Також вона опублікувала фото, де показала засніжені гори. Крім того, Ольга виставила світлини з донькою та чоловіком, де вони постали у лижному спорядженні. Цікаво, що до свого образу Сумська додала хустинку, а її дочка – кумедну маску у вигляді скелета.



Ольга Сумська з донькою та чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс



Ольга Сумська в Карпатах / Скриншот з інстаграм-сторіс

Де відпочивають інші українські зірки