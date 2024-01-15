Разом з Дашею є також її 2-річний син Лев та рідні. Як зазначила інфлюенсерка, про цю поїздку вона мріяла довгий час.
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Даша Квіткова поїхала у відпустку
Блогерка розповіла, що мала сумніви щодо того, чи ділитися деталями свого відпочинку у соцмережах. Однак на прохання підписників все ж вирішила показати їхню з сином та рідними відпустку. Даша не зізналася, де саме відпочиває, проте розповіла, що добиралася в теплу країну три доби. Квіткова зазначила, що, на щастя, її син був спокійний під час дороги.
Я мріяла про цю поїздку з сином та рідними, тому зараз просто ловлю моменти й закарбовую в пам'яті,
– написала інфлюенсерка.
Дарія додала, що планує ще поїхати до мами в гості, а тоді повернеться додому в Україну.
Даша Квіткова поїхала у відпустку / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Відпочинок інших українських зірок
- Акторка Ксенія Мішина нещодавно вирушила в подорож до Таїланду разом зі своїм 11-річним сином. З'ясувалося, що ця поїздка стала новорічним подарунком для Платона, а також винагородою за успіхи хлопця у школі.
- Цікаво, що Злата Огнєвіч також відпочивала в Таїланді. Співачка розповіла, що з моменту її останнього візиту до екзотичної країни минуло сім років.
- Невелику відпустку в Карпатах також мали Тіна Кароль з сином Веніаміном і сім'я Ольги Сумської. До того ж на лижах в Буковелі покаталася Оля Полякова. Вона туди відправилася у благодійну поїздку, оскільки в одному з ресторанів гірськолижного курорту у виконавиці відбудеться концерт-аукціон, де зберуть гроші для ЗСУ.