Разом з Дашею є також її 2-річний син Лев та рідні. Як зазначила інфлюенсерка, про цю поїздку вона мріяла довгий час.

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Даша Квіткова поїхала у відпустку

Блогерка розповіла, що мала сумніви щодо того, чи ділитися деталями свого відпочинку у соцмережах. Однак на прохання підписників все ж вирішила показати їхню з сином та рідними відпустку. Даша не зізналася, де саме відпочиває, проте розповіла, що добиралася в теплу країну три доби. Квіткова зазначила, що, на щастя, її син був спокійний під час дороги.

Я мріяла про цю поїздку з сином та рідними, тому зараз просто ловлю моменти й закарбовую в пам'яті,

– написала інфлюенсерка.

Дарія додала, що планує ще поїхати до мами в гості, а тоді повернеться додому в Україну.

Даша Квіткова поїхала у відпустку / Скриншоти з інстаграм-сторіс

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