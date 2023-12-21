Українська акторка Ксенія Мішина доволі часто стикається з хейтом через фото чи відео в інстаграмі. Ситуація повторилася через кадри, зняті в Таїланді.
До слова Ксенія Мішина показала, як виглядає до та після макіяжу: ефектне відео
Ксенія Мішина на відпочинку з сином
Знаменитість приїхала разом з сином Платоном на довгоочікуваний відпочинок – у Таїланд.
Ксенія Мішина на особистій сторінці поділилась відео, як танцює з сином на тлі вілли. Вони епічно з'являються в кадрі та ритмічно рухаються під трендову пісню Fireball.
Ксенія Мішина на відпочинку з сином: відео
Як розповіла акторка, ця подорож – подарунок синові.
"У мене планувалися тут круті ретрити, але у нашої няні раптово виникли проблеми і ми полетіли самі. І тепер у мене мамський ретрит. Ну нічого – приймаємо. Все ж таки цю подорож я подарувала синові на Новий рік і за гарне навчання", – розповіла акторка.
Шанувальники по-різному відреагували на вдео від зірки. Дехто розкритикував Мішину за недоречні публікації під час війни.
- "Та ні, жити можна, і відпочивати можна, тільки скромніше, не хизуючись цим";
- "Чи це такий спосіб одержати якісь емоції шляхом хизування, та ще й під час війни! Якщо хіба нема чим іншим похвалитися… Все більше розчаровуюсь у Ксенії";
- "Не на часі".
Та поза критикою є чимало позитивних коментарів. Користувачі заступаються за акторку.
- "Чекаю вже коменти людей, що не на часі";
- "А як ви визначили, що Ксенія не страждає від війни?";
- "Так чудово. Матуся і синок на одній хвилі";
- "Хто добре працює, той добре відпочиває".