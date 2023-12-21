Українська акторка Ксенія Мішина доволі часто стикається з хейтом через фото чи відео в інстаграмі. Ситуація повторилася через кадри, зняті в Таїланді.

До слова Ксенія Мішина показала, як виглядає до та після макіяжу: ефектне відео

Ксенія Мішина на відпочинку з сином

Знаменитість приїхала разом з сином Платоном на довгоочікуваний відпочинок – у Таїланд.

Ксенія Мішина на особистій сторінці поділилась відео, як танцює з сином на тлі вілли. Вони епічно з'являються в кадрі та ритмічно рухаються під трендову пісню Fireball.

Ксенія Мішина на відпочинку з сином: відео

Як розповіла акторка, ця подорож – подарунок синові.

"У мене планувалися тут круті ретрити, але у нашої няні раптово виникли проблеми і ми полетіли самі. І тепер у мене мамський ретрит. Ну нічого – приймаємо. Все ж таки цю подорож я подарувала синові на Новий рік і за гарне навчання", – розповіла акторка.

Шанувальники по-різному відреагували на вдео від зірки. Дехто розкритикував Мішину за недоречні публікації під час війни.

"Та ні, жити можна, і відпочивати можна, тільки скромніше, не хизуючись цим";

"Чи це такий спосіб одержати якісь емоції шляхом хизування, та ще й під час війни! Якщо хіба нема чим іншим похвалитися… Все більше розчаровуюсь у Ксенії";

"Не на часі".

Та поза критикою є чимало позитивних коментарів. Користувачі заступаються за акторку.