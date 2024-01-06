Зокрема, деякі люди зазначили, що їм неприємно дивитися щасливі фото Злати з екзотичної країни, коли в Україні триває повномасштабна війна і гинуть люди. Водночас артистка наголосила, що має право на відпочинок.

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Злата Огнєвіч нарвалася на хейт через відпочинок у Таїланді

Співачку розкритикували через те, що вона показує безтурботне і спокійне життя за кордоном, коли в Україні постійно лунають тривоги та росіяни обстрілюють міста ракетами.

Я також живу в Україні. І знаю з власного досвіду, що таке ракетні обстріли. Знаю, що таке чути сирени навіть коли їх нема. Знаю, що таке ПТСР, безсоння, відсутність апетиту і сусід-психопат з безмежною владою і фінансовими ресурсами. Але я вважаю, що маю право на відпустку. І мої друзі також, саме завдяки їм це стало можливим. Тож, плани на 2 тижні: набратися сил, натхнення і сонця,

– підкреслила Злата.

Водночас слід зазначити, що попри хейт, були також позитивні коментарі. Шанувальники щиро пораділи за виконавицю і побажали їй гарного відпочинку.

Злата Огнєвіч відпочиває в Таїланді/ Реакція підписників співачки/ Скриншоти з інстаграм-сторіс

Хто з зірок відправився на відпочинок