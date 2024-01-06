Зокрема, деякі люди зазначили, що їм неприємно дивитися щасливі фото Злати з екзотичної країни, коли в Україні триває повномасштабна війна і гинуть люди. Водночас артистка наголосила, що має право на відпочинок.
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Злата Огнєвіч нарвалася на хейт через відпочинок у Таїланді
Співачку розкритикували через те, що вона показує безтурботне і спокійне життя за кордоном, коли в Україні постійно лунають тривоги та росіяни обстрілюють міста ракетами.
Я також живу в Україні. І знаю з власного досвіду, що таке ракетні обстріли. Знаю, що таке чути сирени навіть коли їх нема. Знаю, що таке ПТСР, безсоння, відсутність апетиту і сусід-психопат з безмежною владою і фінансовими ресурсами. Але я вважаю, що маю право на відпустку. І мої друзі також, саме завдяки їм це стало можливим. Тож, плани на 2 тижні: набратися сил, натхнення і сонця,
– підкреслила Злата.
Водночас слід зазначити, що попри хейт, були також позитивні коментарі. Шанувальники щиро пораділи за виконавицю і побажали їй гарного відпочинку.
Злата Огнєвіч відпочиває в Таїланді/ Реакція підписників співачки/ Скриншоти з інстаграм-сторіс
Хто з зірок відправився на відпочинок
- Ксенія Мішина вирушила в довгоочікувану подорож разом зі своїм сином. Вони також полетіли у Таїланд. Акторка поділилася, що ця відпустка є подарунком для 11-річного Платона на Новий рік та винагородою за успіхи в навчанні.
- Тіна Кароль також вирушила на відпочинок у компанії свого сина Веніаміна. П'ятнадцятирічний хлопець, який живе та навчається у Великій Британії, повернувся до України на канікули, тож вони з мамою відправилися на відпочинок у Карпати. Тіна та Веніамін зупинились у Буковелі, де скористалася можливістю покататися на лижах. Цікаво, що це був їхній перший досвід.