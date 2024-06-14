Нещодавно перша леді Франції Бріжит Макрон своєю дією також викликала увагу користувачів. Вона намагалася взяти за руку британську королеву Каміллу, однак монархиня проігнорувала такий жест.

До слова Без Кейт Міддлтон: принц Вільям влаштував прийом у саду Букінгемського палацу

Кенсінгтонський палац опублікував нове фото принца Вільяма. На кадрі Його Високість сидить у потязі, який їде до Кардіффу. Водночас на світлині видніється стіл, на якому лежать червона папка та чорний IPhone. Цікаво, що королівська родина намагається не показувати свої гаджети. Однак, Кейт Міддлтон раніше доволі часто тішила прихильників світлинами своєї родини, знятими на власний смартфон.

До того ж у 2022 році принц Вільям здійснив візит до штаб-квартири BAFTA у Лондоні. Він зустрівся з підлітками, щоб розповісти про ризики постійного проведення часу за телефонами.

Також чоловік поділився, що намагається слідкувати за часом, який його діти проводять за екранами. Втім, принц Вільям зізнався, що полюбляє проводити час за переглядом фільмів.

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