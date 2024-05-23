21 травня відбулась garden party – традиційна садова вечірка, що проходить у Букінгемському палаці. Попри сильний дощ принц Вільям поспілкувався з багатьма гостями, які завітали до нього.
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Як минула садова вечірка в Букінгемі
На один з найяскравіших королівських заходів цього літа запросили близько 8 тисяч осіб. Принцеса Уельська не змогла відвідати вечірку, адже продовжує лікування. Тому принца Вільяма підтримували принцеси Євгенія та Беатріс.
Захід мав суворий дрескод, тож син короля постав перед публікою у костюмі-трійці та циліндрі. Жінки завітали у вишуканих довгих сукнях та капелюшках.
Також свято відвідала Зара Тіндалл у супроводі чоловіка, герцог та герцогиня Глостерські.
Принц Вільям повернувся додому не з порожніми руками: письменниця Ровен Адерін подарувала йому свою книжку, яку той пообіцяв прочитати наймолодшому синові Луї.
Останні новини про принца Вільяма
- На сина Чарльза III впало чимало обов'язків через стан здоров'я його дружини та батька. Нещодавно король офіційно передав посаду головнокомандувача армійського повітряного корпусу принцу Уельському.
- Принц Вільям намагається скоротити кількість публічних заходів, щоб більше часу проводити з родиною. Для нього на першому місці – Кейт Міддлтон та діти.