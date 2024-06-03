Наприкінці травня Чарльз III влаштував аудієнцію для футболіста Девід Бекхема. Король прийняв його у своєму маєтку Гайгроу.

До слова Під час візиту Лондона: принц Гаррі відмовив у зустрічі королю Чарльзу ІІІ

Чарльз III призначив Девіда Бекхема на важливу посаду – відтепер він буде послом його благодійної організації King's Trust.

На зустрічі монарх і футболіст обговорили освітні програми, зустрілися зі студентами. Вони багато усміхалися та тепло спілкувались між собою.

"Для мене велика честь стати послом Королівського фонду. Було тепло почути від Його Величності про проєкти та амбіції Фонду під час мого нещодавнього візиту до садів Гайгроув... Як людина, яка виросла в Лондоні, але перейнялася любов'ю до сільської місцевості, я з нетерпінням чекаю підтримки освітніх програм Фонду та зусиль, спрямованих на те, щоб молодь краще розуміла природу і ми поділилися порадами з бджільництва!" – поділився Девід Бекхем.



Чарльз III та Девід Бекхем / Фото з інстаграму Девіда Бекхема

Бекхеми та королівська родина

Уже не вперше Чарльз III зустрічається з Девідом Бекхемом. Футболіст знайомий з багатьма членами королівської родини.

Ще у 2003 році він отримав лицарський орден від Єлизавети II за успіхи у футболі. Сім'ю Бекхемів також запрошували на важливі події: весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принца Гаррі та Меган Маркл, а також похорон Єлизавети II.