До того ж нещодавно стало відомо, що принцеса Уельська не повернеться до своїх обов'язків до кінця цього року. Лікарі порадили ЇЇ Високості максимально уникати стресу.

Не пропустіть Без Кейт Міддлтон: принц Вільям влаштував прийом у саду Букінгемського палацу

Букінгемський палац заявив, що Кейт Міддлтон не з'явиться на військовому параді Trooping the Color. Цей захід водночас є офіційним днем народження короля Чарльза ІІІ, хоч свято він фактично відзначає 14 листопада.

Інспектором на параді традиційно мала стати Кейт, однак через її боротьбу з раком довелося замінити принцесу на іншого представника. Так, цю роль тимчасово обійме генерал-лейтенант Джеймс Бакнелл.

До того ж палац зазначив, що Міддлтон активно займається лікуванням хвороби, тому не зможе бути присутньою як на параді, так і на його репетиції.

Цього року роль інспектора виконуватиме генерал Джеймс Бакнелл від імені Її Королівської Високості принцеси Уельської, поки вона продовжує своє одужання,

– заявив Букінгемський палац.

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