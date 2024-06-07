Однак, під час події стався інцидент. Перша леді Франції Бріжит Макрон порушила протокол, що стосується спілкування з королевою Великої Британії.
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Мережею поширилося відео, на якому дружина Президента Франції Емманюеля Макрона хотіла взяти за руку дружину монарха Чарльза III. Однак, королева проігнорувала цю дію і вдала, ніби нічого не сталося.
Інцидент трапився під час покладання квітів до меморіалу Британської Нормандії у Вер-сюр-Мер. Бріжит, ймовірно, хотіла продемонструвати підтримку та повагу Каміллі. Втім, після очевидної відмови у дії Макрон відійшла в інший бік та більше не намагалася цього повторити.
Цікаво, що на офіційному сайті королівської сім'ї немає конкретних правил поведінки під час спілкування з монархами. Водночас "більшість хоче дотримуватися традиційних форм спілкування". Тому рукостискання з представниками родини дозволяється.
До того ж король Чарльз III обійняв президента Макрона. Монарх не залишив без уваги й першу леді Франції – він поцілував її руку.
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