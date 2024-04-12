Його Високість разом з сином відвідали матч на стадіоні "Вілла Парк", що у Бірмінгемі. Вони були присутні на першому чвертьфінальному матчі між "Астон Віллою" та "Ліллем".

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Принц Вільям разом з сином відвідав футбольний матч

Як відомо, принц Вільям давно вболіває за футбольний клуб "Астон Вілла". Ба більше, ця команда здобула перемогу на матчі з рахунком 2-1.

Водночас мережею шириться відео, на якому Його Високість та принц Джордж затято плескають в долоні гравцям улюбленої команди. До того ж хлопець одягнений у шарфик у кольорах цього футбольного клубу.

На інших фото і відео можна помітити, як принц Вільям з сином радіє голу улюбленої команди та водночас говорить щось усміхненій дитині.

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