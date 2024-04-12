Його Високість разом з сином відвідали матч на стадіоні "Вілла Парк", що у Бірмінгемі. Вони були присутні на першому чвертьфінальному матчі між "Астон Віллою" та "Ліллем".
До слова Кейт Міддлтон порушила традицію королівської сім'ї під час лікування від раку
Принц Вільям разом з сином відвідав футбольний матч
Як відомо, принц Вільям давно вболіває за футбольний клуб "Астон Вілла". Ба більше, ця команда здобула перемогу на матчі з рахунком 2-1.
Водночас мережею шириться відео, на якому Його Високість та принц Джордж затято плескають в долоні гравцям улюбленої команди. До того ж хлопець одягнений у шарфик у кольорах цього футбольного клубу.
На інших фото і відео можна помітити, як принц Вільям з сином радіє голу улюбленої команди та водночас говорить щось усміхненій дитині.
Принц Вільям: останні новини
- На момент набуття статуса монарха він стане другим королем в історії Великої Британії з незвичною особливістю. Вся справа у тому, що Його Високість має зріст 191 см. Так, принц Уельський стане другим найвищим монархом після короля Едуарда IV, який мав зріст 194 см, а в обладунках і костюмі – приблизно 2 метри.
- 12 березня на службу до Дня Співдружності приїхали королева-консорт, принц Уельський, герцог і герцогиня Единбурзькі та принцеса Анна. На опублікованих фотографіях принц Вільям усміхається та розмовляє з королевою Каміллою. Вони демонструють радість перебування в компанії одне одного.
- У лютому цього року принц вперше відвідав церемонію BAFTA без Кейт Міддлтон. Там, він розповів, що у минулі роки переглядав стрічки, які номінували на премію. Утім, цього року він не бачив більшість фільмів, тому що у нього чимало справ.