Річ у тім, що Вільям є президентом EE British Academy Film Awards ще з 2010 року. Тому він кожного року відвідує заходи з нагоди нагородження цієї премії.

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Принц Вільям прийшов на BAFTA без Кейт Міддлтон

Під час зустрічі з організаторами та пресою, спадкоємець на британський престол висловив сум, що відвідав премію без дружини: "Мені шкода, що Кетрін не тут, вона дійсно любить BAFTA".

Принц розповів, що у минулі роки переглядав стрічки, які номінували на премію. Утім, цього року він не бачив більшість фільмів, тому що у нього чимало справ.

Виявилось, що Вільям наразі не дивився "Барбі", що став найкасовішим фільмом року, зібравши понад 1 мільярд доларів. Принц запевнив, що згодом перегляне стрічку. Утім, він бачив фільм "Оппенгеймер" з відомим актором Кілліаном Мерфі.

Відомо, що під час заходу принц поспілкувався з австралійською акторкою Кейт Бланшетт. Вони сиділи поруч, коли оголошували результати премії. Також Вільям поспілкувався з популярним футболістом Девідом Бекхемом. Вони потисли один одному руку та коротко поговорили.

Кейт Міддлтон відновлюється після операції

Це було планове хірургічне втручання на черевній порожнині. Принцеса пробула у приватній лондонській клініці два тижні. Все пройшло успішно.

"Фізіотерапевти приголомшливі, вони допомагають відновитися і встати на ноги. Після операції на черевній порожнині потрібно багато терпіння, і спочатку це трохи лякає", – розповідали інсайдери.

Нещодавно Міддлтон вперше після операції покинула Віндзор. Разом із чоловіком і дітьми, вона відвідала маєток Сандрінгем у Норфолку. Відомо, що Кейт повернеться до публіки вже після Великодня.