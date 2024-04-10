Кенсінгтонський палац надсилає листівки з подякою тим людям, які звернулися з найкращими побажаннями до принцеси Уельської. У мережі з'явилося фото листа.
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Як Кейт Міддлтон порушила традицію
Лаконічна листівка містить фірмові знаки палацу та текст з висловленням подяки за побажання.
Дякуємо за ваші добрі побажання Її Королівській Високості Принцесі Уельській. Ваш уважний жест дуже цінується,
– пише на листі.
Листівка від Кейт Міддлтон / Фото Hello!
За королівською традицією, монарша родина дарує листівки з приводу свого дня народження чи дня народження дітей, річниць та релігійних і національних свят. У цьому випадку лист містить напис та фото сім'ї з іншого боку.
Цього ж разу листівка від принцеси Уельської була порожньою та без традиційного знімка, що порушило традиції.
Якою була остання листівка принца й принцеси Уельських
На початку року принц Вільям та Кейт Міддлтон дякували шанувальникам за побажання на Різдво. Вони надсилали листівку, де було зображено сімейне чорно-біле фото, зроблене Джошем Скіннером. Усі члени родини позували у джинсах та білих сорочках.