До цього першим був Едуард IV. Він правив країною протягом 22 років.

Цікаво Уперше за 170 років: король Чарльз дозволив туристам завітати в будинок, де померла Єлизавета

Яку особливість має принц Вільям

Справа в тому, що Його Високість має зріст 191 см. Так, принц Уельський стане другим найвищим монархом після короля Едуарда IV, який мав зріст 194 см, а в обладунках і костюмі – приблизно 2 метри.

Водночас король Чарльз ІІІ заввишки 178 см. Цікаво, що такий самий зріст мала і колишня дружина монарха, принцеса Діана. Для порівняння, ЇЇ Високість Кейт Міддлтон має зріст 175 см.



Зріст принца і принцеси Уельських у порівнянні з іншими / Фото з інстаграму Його та ЇЇ Високостей



Зріст короля Чарльза / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Хто з британських монархів мав найнижчий зріст

Втім, список найнижчих монархів очолює королева Вікторія зі зростом 152 см. Серед королів це був Чарльз І заввишки 163 см.



Зріст королеви Вікторії / Фото з відкритих джерел