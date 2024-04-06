До цього першим був Едуард IV. Він правив країною протягом 22 років.
Цікаво Уперше за 170 років: король Чарльз дозволив туристам завітати в будинок, де померла Єлизавета
Яку особливість має принц Вільям
Справа в тому, що Його Високість має зріст 191 см. Так, принц Уельський стане другим найвищим монархом після короля Едуарда IV, який мав зріст 194 см, а в обладунках і костюмі – приблизно 2 метри.
Водночас король Чарльз ІІІ заввишки 178 см. Цікаво, що такий самий зріст мала і колишня дружина монарха, принцеса Діана. Для порівняння, ЇЇ Високість Кейт Міддлтон має зріст 175 см.
Зріст принца і принцеси Уельських у порівнянні з іншими / Фото з інстаграму Його та ЇЇ Високостей
Зріст короля Чарльза / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Хто з британських монархів мав найнижчий зріст
Втім, список найнижчих монархів очолює королева Вікторія зі зростом 152 см. Серед королів це був Чарльз І заввишки 163 см.
Зріст королеви Вікторії / Фото з відкритих джерел
Король Чарль І у повний зріст / Фото з відкритих джерел