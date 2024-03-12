Опубліковані фото викликали великий резонанс серед підписників. Вони не розуміють, чому нема на знімках голови родини та куди зникла Кейт. Річ у тому, що король та принцеса Уельська зараз хворіють і через стан свого здоров'я наразі не можуть публічно відвідувати заходи.

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Королівська сім'я відсвяткувала День Співдружності

Британська сім’я поділилися свіжими фото з процесу святкування Дня Співдружності. На службу приїхали королева-консорт, принц Уельський, герцог і герцогиня Единбурзькі та принцеса Анна. На перших кадрах принц Вільям усміхається та розмовляє з королевою-консортом Каміллою. Вони демонструють радість перебування в компанії одне одного.

А на інших фото члени королівської сім'ї слухають музичні виступи, свідчення та читання, які відображають спільні цінності Співдружності.

Служба, приурочена 75-річчю Співдружності, була водночас присвячена темі "єдиного спільного та стійкого майбутнього: трансформації Співтовариства". Вона мала на меті висвітлити історію витривалості через виступи та роздуми країн, які представляють 5 регіонів Співдружності.

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