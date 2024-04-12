Его Высочество вместе с сыном посетили матч на стадионе "Вилла Парк", что в Бирмингеме. Они присутствовали на первом четвертьфинальном матче между "Астон Виллой" и "Лиллем".

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Принц Уильям вместе с сыном посетил футбольный матч

Как известно, принц Уильям давно болеет за футбольный клуб "Астон Вилла". Более того, эта команда одержала победу на матче со счетом 2-1.

В то же время в сети распространяется видео, на котором Его Высочество и принц Джордж яростно хлопают в ладоши игрокам любимой команды. К тому же парень одет в шарфик в цветах этого футбольного клуба.

На других фото и видео можно заметить, как принц Уильям с сыном радуется голу любимой команды и одновременно говорит что-то улыбающемуся ребенку.

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