Стався "інцидент": представника Нідерландів можуть дискваліфікувати з Євробачення-2024

11 травня відбудеться гранд-фінал Євробачення-2024, на якому заспівають 26 країн. Однак, виступ учасника Нідерландів Йоста Кляйна наразі під великим питанням, а все через "інцидент".

Представник відомий своїми колабораціями з росіянами. Так, виконавець має дві пісні, які були записані зі співаками з Санкт-Петербурга. Втім, не це привернуло увагу організаторів Євробачення.

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Чому представника Нідерландів можуть дискваліфікувати

10 травня Європейський суспільний мовник повідомив про відсторонення представника Нідерландів Йоста Кляйна від другої генеральної репетиції. Річ у тім, що стався "інцидент" після прогону "параду прапорів".

Водночас Шведський мовник зазначив, що учасник потрапив у фізичну сутичку з оператором конкурсу. За це Кляйна можуть дискваліфікувати з Євробачення.

До того ж Йост не був присутнім на концерті для національних журі, де ті заздалегідь виставляють свої бали. За словами організаторів конкурсу, виконавця будуть оцінювати за виступом у півфіналі, якщо його таки допустять до гранд-фіналу. Європейський суспільний мовник веде розслідування, за рішенням якого буде визначена доля щодо виступу Кляйна 11 травня.

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