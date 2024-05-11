Представитель известен своими коллаборациями с россиянами. Так, исполнитель имеет две песни, которые были записаны с певцами из Санкт-Петербурга. Впрочем, не это привлекло внимание организаторов Евровидения.

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Почему представителя Нидерландов могут дисквалифицировать

10 мая Европейский общественный вещатель сообщил об отстранении представителя Нидерландов Йоста Кляйна от второй генеральной репетиции. Дело в том, что произошел "инцидент" после прогона "парада флагов".

В то же время Шведский вещатель отметил, что участник попал в физическую схватку с оператором конкурса. За это Кляйна могут дисквалифицировать с Евровидения.

К тому же Йост не присутствовал на концерте для национальных жюри, где те заранее выставляют свои баллы. По словам организаторов конкурса, исполнителя будут оценивать по выступлению в полуфинале, если его таки допустят к гранд-финалу. Европейский общественный вещатель ведет расследование, по решению которого будет определена судьба относительно выступления Кляйна 11 мая.

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