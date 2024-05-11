Представитель известен своими коллаборациями с россиянами. Так, исполнитель имеет две песни, которые были записаны с певцами из Санкт-Петербурга. Впрочем, не это привлекло внимание организаторов Евровидения.
Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024
Почему представителя Нидерландов могут дисквалифицировать
10 мая Европейский общественный вещатель сообщил об отстранении представителя Нидерландов Йоста Кляйна от второй генеральной репетиции. Дело в том, что произошел "инцидент" после прогона "парада флагов".
В то же время Шведский вещатель отметил, что участник попал в физическую схватку с оператором конкурса. За это Кляйна могут дисквалифицировать с Евровидения.
К тому же Йост не присутствовал на концерте для национальных жюри, где те заранее выставляют свои баллы. По словам организаторов конкурса, исполнителя будут оценивать по выступлению в полуфинале, если его таки допустят к гранд-финалу. Европейский общественный вещатель ведет расследование, по решению которого будет определена судьба относительно выступления Кляйна 11 мая.
Другие скандалы Евровидения-2024
- Представитель Германии Isaak отметил, что стоит вернуть Россию к участию на Евровидении, поскольку это конкурс исполнителей, а не политиков. Однако, заявление исполнителя через некоторое время удалили из его интервью. Более того, певец уверен, что Россия не участвует в конкурсе не из-за войны в Украине, а из-за отсутствия "свободной журналистики" в стране-агрессоре.
- 7 мая шведский певец палестинского происхождения Эрик Сааде продемонстрировал политический жест на сцене. Он появился с повязкой на руке, которую одевают палестинцы для участия в антиизраильских протестах, что является грубым нарушением правил конкурса. Впрочем, по словам артиста, тот просто хотел показать этим платком свое происхождение.
- Нидерландский рэпер Йост Кляйн пел о любви к России и русской женщине в композиции Jackass. Более того, это коллаборация с СrazyMegaHell, исполнителем из Санкт-Петербурга, которую выпустили через две недели после начала вторжения. А уже в феврале 2023 года он выпустил трек Normalje Bass с группой Russian Village Boys, который тоже из России.