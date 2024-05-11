Представник відомий своїми колабораціями з росіянами. Так, виконавець має дві пісні, які були записані зі співаками з Санкт-Петербурга. Втім, не це привернуло увагу організаторів Євробачення.
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Чому представника Нідерландів можуть дискваліфікувати
10 травня Європейський суспільний мовник повідомив про відсторонення представника Нідерландів Йоста Кляйна від другої генеральної репетиції. Річ у тім, що стався "інцидент" після прогону "параду прапорів".
Водночас Шведський мовник зазначив, що учасник потрапив у фізичну сутичку з оператором конкурсу. За це Кляйна можуть дискваліфікувати з Євробачення.
До того ж Йост не був присутнім на концерті для національних журі, де ті заздалегідь виставляють свої бали. За словами організаторів конкурсу, виконавця будуть оцінювати за виступом у півфіналі, якщо його таки допустять до гранд-фіналу. Європейський суспільний мовник веде розслідування, за рішенням якого буде визначена доля щодо виступу Кляйна 11 травня.
Інші скандали Євробачення-2024
- Представник Німеччини Isaak зазначив, що варто повернути Росію до участі на Євробаченні, оскільки це конкурс виконавців, а не політиків. Однак, заяву виконавця через деякий час видалили з його інтерв'ю. Ба більше, співак впевнений, що Росія не бере участь у конкурсі не через війну в Україні, а через відсутність "вільної журналістики" у країні-агресора.
- 7 травня шведський співак палестинського походження Ерік Сааде продемонстрував політичний жест на сцені. Він з'явився з пов'язкою на руці, яку одягають палестинці для участі в антиізраїльських протестах, що є грубим порушенням правил конкурсу. Втім, за словами артиста, той просто хотів показати цією хусткою своє походження.
- Нідерландський репер Йост Кляйн співав про любов до Росії і російської жінки в композиції Jackass. Ба більше, це колаборація з СrazyMegaHell, виконавцем із Санкт-Петербурга, яку випустили через два тижні після початку вторгнення. А вже у лютому 2023 року він випустив трек Normalje Bass з гуртом Russian Village Boys, який теж з Росії.