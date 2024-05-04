До того ж виконавець поділився думками щодо участі представника Ізраїля на конкурсі. Однак, більшість користувачів обурилася позицією артиста.

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Що сказав Isaak про участь Росії у конкурсі

Німець зазначив, що варто повернути Росію до участі на Євробаченні. Однак, заяву виконавця через деякий час видалили з його інтерв'ю. Втім, шанувальники конкурсу встигли це побачити та висловили обурення таким думкам артиста.



Скандальні висловлювання Isaak / Скриншот з твітеру

Водночас він розповів, що не розуміє, чому варто дискваліфікувати Ізраїль з Євробачення. Ба більше, через те, що це конкурс виконавців, а не політиків музикант вважає за потрібне повернути Росію до участі в ньому. Саме цю фразу було видалено з інтерв'ю, натомість залишили його загальну позицію щодо Ізраїля на Євробаченні.



Isaak про Ізраїль і Росію на Євробаченні / Скриншот з твітеру



Обурення єврофанів словами Isaak / Скриншот з твітеру

До того ж Isaak раніше висловлював свою думку щодо причини дискваліфікації Росії з пісенного конкурсу. Він впевнений, що це не через війну в Україні, а через відсутність "вільної журналістики" у країні-агресора.

В Ізраїлі є вільна журналістика, в Росії – ні. Щоб не підтримувати російську пропаганду, було сказано, що, на жаль, ми не можемо дозволити Росії брати участь. Тому було ухвалене рішення дозволити Ізраїлю взяти участь, а Росії – ні. Мені це теж не подобається, але я можу це зрозуміти,

– зазначив німець.

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