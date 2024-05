11 травня відбудеться гранд-фінал Євробачення-2024, на якому глядачі обиратимуть переможця пісенного конкурсу. Однак, є учасники, які своєї підтримкою Росії можуть налаштувати фанатів проти себе.

Хотів повернути Росію на конкурс

Представник Німеччини Isaak зазначив, що варто повернути Росію до участі на Євробаченні, оскільки це конкурс виконавців, а не політиків. Однак, заяву виконавця через деякий час видалили з його інтерв'ю.



Скандальні висловлювання Isaak / Скриншот з твітеру

Водночас він не розуміє, чому варто було дискваліфікувати Ізраїль з Євробачення. Ба більше, співак впевнений, що Росія не бере участь у конкурсі не через війну в Україні, а через відсутність "вільної журналістики" у країні-агресора.

В Ізраїлі є вільна журналістика, в Росії – ні. Щоб не підтримувати російську пропаганду, було сказано, що, на жаль, ми не можемо дозволити Росії брати участь. Тому було ухвалене рішення дозволити Ізраїлю взяти участь, а Росії – ні. Мені це теж не подобається, але я можу це зрозуміти,

– зазначив німець.

Жила в Москві і виступала в Криму

Представниця Ізраїлю Еден Голан у 6-річному віці разом з родиною переїхала до Москви і жила там 13 років. У 2016 році батьки відправили Еден виступити на дитячому конкурсі "Нова хвиля" в Криму, а через два роки вона взяла участь в "Голосі країни" і навіть стала фіналісткою шоу під керівництвом пропутінської співачки Пелагеї.

До 2022 року артистка випускала треки російською мовою. Водночас після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Голан вирішила покинути Росію й перебралася до рідного Ізраїлю. Втім, дівчина досі публічно не засудила конфлікт в Україні.

Має пісню про любов до Росії

Нідерландський репер Йост Кляйн співав про любов до Росії і російської жінки в композиції Jackass. Ба більше, це колаборація з СrazyMegaHell, виконавцем із Санкт-Петербурга, яку випустили через два тижні після початку вторгнення. Водночас у пісні є такі рядки:

Hello, my name is Joost Klein

(Привіт, мене звати Йост Кляйн)

I love Russia, man

(Я люблю Росію)

I believe, you wanna marry a Russian woman

(Думаю, ти хочеш одружитися на російській жінці).

Цей трек досі є на стримінгових платформах і лунає на багатьох концертах СrazyMegaHell. Однак, на цьому співпраця Йоста з росіянами не закінчилася. У лютому 2023 року він випустив трек Normalje Bass у колаборації з гуртом Russian Village Boys, який теж із Санкт-Петербурга.

Хто з фіналістів підтримав Україну

Співак Silvester Belt, який цьогоріч представляє Литву, був одним із тих, хто виступав на акції Radarom!. Під час цього заходу литовці зібрали понад 8,288 мільйонів євро на закупівлю комплектів безпеки для українських воїнів.

Представник Латвії Dons прихистив після повномасштабного вторгнення собаку з Харкова. Пес на ім'я Роні наразі живе з мамою артиста.

Ірландію цього року представили небінарні Bambie Thug. Під час їхнього виступу можна було розгледіти оригінальний манікюр Bambie Thug, де на нігтях красувалися невеликі ключі. На пресконференції один з ключів Bambie Thug передала alyona alyona. Вочевидь, так вони хотіли продемонструвати свою підтримку.



Підтримка Ірландії / Колаж Show 24

Саме ключ є символом відбудови українських міст, зруйнованих російськими ракетами. Українки alyona alyona & Jerry Heil неодноразово з'являлися з цим елементом на публіці чи у відеороликах.

