Виконавець є учасником Євробачення-2011, де зайняв почесне третє місце. Тому його запросили виступити в інтервал-акті цьогорічного пісенного конкурсу.
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У чому суть скандалу
7 травня у першому півфіналі Євробачення-2024 Ерік Сааде вийшов на сцену з пов'язкою на руці, яку одягають палестинці для участі в антиізраїльських протестах.
Таким чином артист порушив правила конкурсу щодо заборони демонструвати політичні жести. Водночас Європейська мовна спілка вже прокоментувала такі дії Сааде.
Євробачення – це жива програма. Усіх артистів поінформовано про правила конкурсу. Нам шкода, що Ерік Сааде вирішив знехтувати неполітичний характер заходу,
– зазначила спілка.
До того ж Ерік висловився щодо скандалу створеного навколо нього. Він хотів своїми діями показати, що має палестинське походження. Водночас хустку співакові подарував батько.
Артист ніколи б не подумав, що "одного разу її назвуть політичним символом". Ба більше, виконавець зазначив, що заборона одягати таку хустку на сцені Євробачення – це расизм.
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Що відомо про політичну позицію Сааде
- Співак підписав петицію, яка стосувалася дискваліфікації Ізраїлю з цьогорічного Євробачення. Він був проти участі країни на конкурсі, тому не до кінця розумів, чому ж все таки їй дозволили виступити.
- Водночас він заздалегідь повідомив про участь в інтервал-акті на знак антиізраїльського протесту.
- Цікаво, що перед входом до залу Malmo Arena проводилася перевірка на наявність політичної символіки, зокрема палестинських прапорів. Тому артист порушив правила конкурсу.