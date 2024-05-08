Виконавець є учасником Євробачення-2011, де зайняв почесне третє місце. Тому його запросили виступити в інтервал-акті цьогорічного пісенного конкурсу.

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У чому суть скандалу

7 травня у першому півфіналі Євробачення-2024 Ерік Сааде вийшов на сцену з пов'язкою на руці, яку одягають палестинці для участі в антиізраїльських протестах.

Таким чином артист порушив правила конкурсу щодо заборони демонструвати політичні жести. Водночас Європейська мовна спілка вже прокоментувала такі дії Сааде.

Євробачення – це жива програма. Усіх артистів поінформовано про правила конкурсу. Нам шкода, що Ерік Сааде вирішив знехтувати неполітичний характер заходу,

– зазначила спілка.

До того ж Ерік висловився щодо скандалу створеного навколо нього. Він хотів своїми діями показати, що має палестинське походження. Водночас хустку співакові подарував батько.

Артист ніколи б не подумав, що "одного разу її назвуть політичним символом". Ба більше, виконавець зазначив, що заборона одягати таку хустку на сцені Євробачення – це расизм.

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Що відомо про політичну позицію Сааде