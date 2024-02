Більше про найважливіше, що сталося в шоубізі з 19 до 25 лютого – розповість Show 24.

2 роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну

24 лютого 2024 року українці відзначили другу річницю повномасштабного вторгнення, яке назавжди змінило наше життя. Знаменитості, такі як Тіна Кароль, Артем Пивоваров та Макс Барських, поділилися своїми емоціями та думками щодо російської агресії. Вони висловили подяку захисникам, вшанували полеглих, а також закликали підтримувати співвітчизників пожертвами.

Олена Зеленська також звернулася до світу у цей скорботний день. Вона заявила, що понад 500 дітей загинули внаслідок великої війни, а щонайменше 1230 – поранені. Крім того, близько 2 мільйонів українських дітей були змушені покинути Україну, а ще понад 19 000 – викрадені та вивезені з окупованих територій російськими військами.

24 лютого до українців також звернувся король Великої Британії Чарльз III, висловивши рішучу підтримку нашому народу. Його Величність підкреслив хоробрість українців, їхню мужність та відвагу.

Рішучість і сила українського народу продовжує надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби існування вступає в третій, трагічний, рік… Моє серце з усіма постраждалими, коли я згадую про них у своїх думках і молитвах,

– зазначив монарх.

"20 днів у Маріуполі" отримав престижну премію BAFTA

Стрічка перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм". Цікаво, що ця стрічка стала режисерським дебютом відомого воєнного кореспондента та фотографа Мстислава Чернова. До її створення також долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка-журналістка Василиса Степаненко. Саме вони перебували у Маріуполі в березні 2022 року.

У документальному фільмі зобразили жахливі події, що розгорталися в місті впродовж лютого та березня 2022 року, включаючи кадри російських обстрілів та руйнівного бомбардування пологового будинку в Маріуполі.

Зазначимо, "20 днів у Маріуполі" претендує на перемогу в номінації "Найкращий документальний фільм" премії "Оскар".

Spotify назвав найпопулярнішу українську артистку

Нею стала переможниця Національного відбору-2024 Jerry Heil. Її пісні найбільше слухали на стримінговій платформі в Україні.

Сказати, що я вражена, я вдячна, я щаслива – це так недостатньо! Дякую вам, це ви наслухали! Я просто неймовірно радію, що те, що відчуваю і пишу я, резонує в вас. Це найбільша у світі любов. А ще скажено кайфую від того, що натурально й органічно українська музика починає входити в глобальну,

– зауважила співачка.

Скандали довкола Євробачення не вщухають

Так, Європейська мовна спілка (EBU) відклала прем'єру конкурсної пісні представниці Ізраїлю, оскільки вирішила перевірити текст треку Еден Голан, щоб переконатися, чи не містить від політичних або пов'язаних з війною згадок.

Зазначимо, що біографія співачки викликала багато суперечок у мережі. Річ у тім, що співачка 13 років жила в Москві, куди переїхала з сім'єю, коли їй було 5 років. У Росії Еден розвивала свою кар'єру та брала участь у різних конкурсах, таких як "Нова хвиля" та "Голос країни". До того ж вона випускала російськомовні треки. З початком повномасштабного вторгнення Голан виїхала з Росії, втім публічно повномасштабну війну не засудила.

Крім того, виявилося, що поляки не задоволені вибором їхнього представника на пісенний конкурс. Від країни в Мальме поїде співачка Luna, втім її звинуватили в нечесній перемозі. Люди стверджують, що батько виконавиці, який, як повідомляється, є власником відомого місцевого харчового бренду Dawtona, міг вплинути на результат, фінансово підтримавши доньку, яка посіла перше місце.

І це ще не все. Німці також обурилися через їхнього учасника. Вони вважають, що 28-річний співак Ісаак з композицією Always On The Run не мати успіху на Євробаченні-2024.

Українка змагається за право представити Швецію на Євробаченні

Дев'ятнадцятирічна Марія Сур, родом із Запоріжжя, з піснею When I'm Gone бере участь у шведському музичному конкурсі Melodifestivalen, який визначить представника країни на міжнародному пісенному конкурсі. Виконавиця оптимістично налаштована, що це відкриє для неї нові можливості до кар'єрного зростання в Україні.

Детальніше про те, як співачка почала будувати свою кар'єру у Швеції, що думає про пісню Jerry Heil & alyona alyona, які представлять Україну на Євробаченні-2024, та як шведи підтримують нашу країну – читайте в ексклюзивному інтерв'ю для Show 24.

Наталі Литвин та Олександр Куровський стали батьками

У родині блогерів 18 лютого о 19:56 народився первісток. Інфлюенсери вже поділилися першими кадрами з пологового, проте поки не розголошувати ім'я малюка.