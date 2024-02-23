Син Наталії Сумської, актор В'ячеслав Хостікоєв висловився в інтерв'ю про двоюрідну сестру, Антоніну Паперну. У заголовку журналіст написав: "Донька Ольги Сумської в Москві заробляє криваві рублі. На похорон бабусі не відреагувала".

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Емоційна реакція Сумської на інтерв'ю

Схоже, що саме ці слова найбільш обурили Ольгу Сумську. Вона повідомила, що Тоня Паперна була на відеозв'язку, коли сім'я прощалася з Ганною Сумською.

Огидна потвора! Ми ховали бабусю вчотирьох під бомбами 1 березня 2022 року. Я, Віталій, Аня і Тоня на прямому зв'язку! З родини В'ячеслава нікого не було, навіщо ви брешете?

– написала акторка.

Ольга Сумська також звернулась конкретно до інтерв'юера.

"Яке ви маєте право ганьбити нашу сім'ю?! Сидите за кордоном і заробляєте на брехні?" – додала знаменитість.



Емоційна реакція Сумської / Фото з інстаграм-сторіз

Сам В'ячеслав Хостікоєв в інтерв'ю не заперечував, що він не зміг попрощатися з бабусею, а все зорганізувала Ольга Сумська.

"У нас не було можливості з бабусею попрощатися, бо був розпал війни. І Оля домовилася якимось чином із кладовищем, що вдалося для бабусі знайти місце на 3-4 день війни. Вона все зробила. Коли я приїхав до Києва, я відвідав могилу", – розповідав актор.

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