Свої сили на шведському відборі на Євробаченні Марія пробує уже вдруге. Минулого року вона тріумфувала у півфіналі, отримавши колосальну підтримку шведських глядачів, але у фіналі посіла 9-те місце. Цього ж року артистка каже, що знайшла свій стиль і готова робити все можливе, аби перемогти на відборі. У другому півфіналі вона посіла друге місце, отримавши 94 з 96 можливих балів. Виконавиця сподівається, що наймасштабніше шоу Швеції відкриє для неї нові можливості, зокрема для розвитку кар'єри в Україні.

Як Марія почала будувати свою кар'єру у Швеції, що думає про пісню Jerry Heil & alyona alyona, які представлять Україну та як шведи підтримують нашу країну – читайте в ексклюзивному інтерв'ю для Show 24.

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Друга спроба представити Швецію на Євробаченні

Як триває підготовка до фіналу Melodifestivalen? Чи побачимо ми якісь зміни у номері?

Зараз півфінали відбору ще тривають, але в нас вже були розмови про те, що можна додати у фіналі. У мене була одна ідея, але через правила відбору втілити ми її не можемо. Ще хочемо трохи змінити телевізійну картинку, додати дрібні елементи. Якихось глобальних змін не буде, бо ми повністю задоволені результатом.

Maria Sur – When I`m Gone: дивіться відео виступу

Довідка. Melodifestivalen – наймасштабніший музичний конкурс Швеції, який є національним відбором країни на Євробачення. Цьогоріч конкурс має 5 півфіналів, які відбуваються у різних містах країни та фінал, який відбудеться 9 березня у Стокгольмі.

Ти вже вдруге пробуєш свої сили цьому конкурсі. Твої виступи минулого року і цього таки є зовсім різними за стилем, концепцією тощо. Але якщо ти подивишся з боку на виступ минулого року і цього року, чи ти бачиш ти відмінності між дівчиною, яка прийшла вторік на відбір, і тією, яка змагається тепер?

Мені здається, що зміни є. По-перше, в тому році це була балада, це була пісня про частину моєї історії. Вона була зовсім іншою. Минулорічна і цьогорічна пісні зовсім різні.

Минулого року я тільки приїхала до Швеції, для мене все тут було нове. Я навіть до кінця не розуміла, що відбувається. Цього року я вже усвідомлюю де я і що тут.

Мені здається, що я виросла за цей рік. Змінилося моє бачення себе як артистки, бачення моєї музики. Я розумію, що я хочу і тепер долучаюсь до написання пісень. Наприклад, однією з таких є та, з якою я беру участь у Melodifestivalen.

По-друге, стиль цьогорічної пісні мені більше притаманний. Насправді, я ніколи не співала балади і мені вони давалися дуже важко. Я завжди любила танцювальні пісні. То ж цього року більше пізнала себе і те, чого я хочу. Тому можна сказати, що цього року ми здивували людей, бо це був контраст. Зараз багато хто мені каже: "Ти так виросла за цей рік".

Maria Sur – Never Give Up (Melodifestivalen 2023): дивіться відео виступу

Ми з командою дуже задоволені результатом. Ми працювали над піснею і номером, зробили лазерне шоу на сцені, якого нікого не було на Melodifestivalen. А ще просто насолоджувалися роботою.

І я дуже вдячна команді за пісню "When I'm Gone", яка розкриває мене як артистку. Важливо знайти свій стиль і часом на це треба набагато більше, ніж два роки. Тому у моєму випадку це велика удача.

Стукайте і вам відкриють або як Марія Сур почала кар'єру у Швеції

Ти стала учасницею Melodifestivalen минулого року, хоч часу від переїзду з України минуло не так вже і багато. Як з'явилася ця ідея?

Коли ми виїхали із Запоріжжя, спершу жили у Польщі. Думали, що скоро все скінчиться s повернемося додому, але все було не так. Нас запрошувала до себе тітка, яка вже тут живе майже 12 років, і ми все ж погодилися. Коли приїхали у Стокгольм, я одразу ж почала думати, що можу робити.

У мене ще після "Голосу країни" був такий адреналін і бажання працювати. Я почала гуглити, шукати контакти, писати. Я мало знала про Швецію, тутешній шоу-бізнес. Писала тутешнім зіркам і дописалась до того, що потрапила на благодійний концерт, на якому збирали кошти на підтримку України. Тоді вдалося зібрати 8 мільйонів євро.

Виступ Марії Сур на благодійному концерті у Швеції: дивіться відео

На цьому концерті мене помітив лейбл Warner Music і вже десь через 2 тижні представники лейблу запропонували зустрітися. А це було складно, бо я й англійською не розмовляла достатньо добре.

Та все ж ми поїхали з мамою і тіткою, нагалодили контакт і через місяць підписали контракт з лейблом, почали шукати пісні, майданчики і тд. А Melodifestivalen – це одне з найбільших шоу тут, підготовка до нього починається ще влітку. До переїзду сюди я про це шоу і не чула, якщо чесно. Але команда запропонувала мені спробувати.

Спершу я потрапила у табір для композиторів, де зазвичай збирається багато авторів і вони пишуть музику. Та моя пісня на відбір з'явилася пізніше.

Я була не проти виступити на відборі, тому ми подали заявку. І все вийшло дуже круто. Я не очікувала такої підтримки – отримала найбільшу кількість голосів у півфіналі і пройшла у фінал. Це при тому, що я не зі Швеції і на той момент взагалі була нікому не відома тут та брала участь в одному шоу з відомими виконавцями.

Фінал шоу проходить у Friends Arena – одній з найбільших у Швеції, яка вміщує десь 50 – 60 тисяч глядачів. І це справді вражаючий масштаб.

І про цьогорічну пісню "When I'm Gone". Який би ти меседж хотіла цієї пісні донести європейській аудиторії і які сенси ти в неї закладаєш?

Ну, "When I'm Gone" хоч і танцювальна пісня, але для мене вона має такий сильний посил про впевненість, про незалежність. Тобто у цій пісні я намагаюся донести про необхідність поважати себе, не втрачати себе як особистість. Для мене це заряд енергії і впевненості.

За останній рік я сама відчула невпевненість, нелюбов до себе, то ж ця пісня справді як заряд енергії. Хочеться просто нікого не слухати і танцювати. І так, не завжди хочеться слухати свою пісню, але цю я слухаю. Вона надихає йти вперед і не здаватися.

Так чи інакше для кожного ця пісня звучить по-своєму.

За кого Марія Сур вболівала на українському Нацвідборі?

Після півфіналу, з якого ти пройшла у фінал, з'явилося чимало відео у тіктоці і публікацій в українських ЗМІ про українку, яка може поїхати на Євробачення від Швеції. І багато людей підтримують тебе. Чи відчувається зараз більше підтримки ніж тоді, коли ти була учасницею українських талант-шоу?

Так, підтримки зараз відчутно більше. Але, будучи в Україні, я тільки починала, навіть не була ще артисткою. А зараз я у Швеції. Тут музика європейського і навіть всесвітнього рівня, за цією країною багато слідкують.

Зараз мені багато людей кажуть, що бачать мене у рекомендаціях у тіктоці. Можливо, підтримки зараз більше, бо є впізнаваність. Melodifestivalen – це великий фестиваль, за яким слідують багато людей.

Можливо, цього року я показала інший рівень. Коли я була на "Х-Факторі", мені було 14, на "Голосі" – 16, я була ще зовсім маленька. Ну і зараз не дуже то й велика, але на сцені я вже артистка.

Марія Сур на "Голосі країни": дивіться відео

Можливо, і наш цього року просто дуже сильно зріс інтерес до Євробачення, зокрема і через скандал довкола Національного відбору. До речі, чи стежила ти за ним?

Так, я дивилась. Це ж було 3 лютого. Цього ж дня був перший півфінал Melodifestivalen, дивилась одночасно два шоу. Я вболівала за alyona alyona & Jerry Heil, хотіла, щоб вони перемогли, тому дуже задоволена результатами.

А ще мені дуже сподобався Ziferblat. Дуже класні хлопці, у них дуже європейська музика, якої я до цього в Україні ніколи не чула. Це для мене справді відкриття, дуже круті.

Та я дуже рада за дівчат, у них красива пісня. Сподобались результати, хоч і були проблеми з Дією.

alyona alyona & Jerry Heil і Марія Сур у Мальме?

Якщо ти переможеш в фіналі Melodifestivalen, то доведеться конкурувати з alyona alyona & Jerry Heil. Як ти ставишся до такої перспективи?

Давайте поговоримо про це, якщо я переможу (сміється – 24 Канал). Я навіть про цейц не думала ще, але була б рада побачити їх.

І взагалі, мені здається, що чим більше українців на Євробаченні – тим краще. Це круто. Я б, чесно кажучи, не відчувала якоїсь конкуренції.

А поки я намагаюся не думати переможу чи ні, бо не люблю думати про результати наперед. Не завжди добре мати якісь очікування. По собі знаю, як людина, яка часто брала участь у різних конкурсах, що це нормально – хотіти перемогти. Та мені хочеться насолодитися моментом, запам'ятати його.

Цього року у Melodifestivalen знову беруть участь гіганти тутешнього шоу-бізнесу, але я зроблю все можливе і розраховую на підтримку.



Марія Сур та Liamoo – переможці другого півфіналу Melodifestivalen / Фото з інстаграму артистки

Як будувати кар'єру в новій країні?

Наскільки складно будувати загалом кар'єру в новій країні, де інша мова, інша музика, все інше?

Мені здається, будувати кар'єру, в принципі, всюди складно. Можу сказати, що потрібно мати наполегливість, витримку, не намагатися пришвидшити все це, як я інколи люблю, бо мені потрібно все й одразу. Потрібно поступово працювати.

А ще важливо мати людей, які допомагають та підтримують. Я вважаю, що мені пощастило з командою, вони дуже вірять у мене. Тому треба багато працювати.

У мене є мрія стати всесвітньо відомою артисткою, мені хочеться, щоб на світових аренах була українка. Але розумію, що для цього треба докласти дуже багато зусиль. Та не варто забігати наперед. Я от інколи думаю, що Брітні Спірс у 17 вже була суперзіркою, а мені 19 і я ще не в Bilboard, та важливо зупиняти такі думки. Я в іншій країні і мені потрібен час, щоб стати знаною артисткою.

Нічого неможливого не існує. Якщо Брітні Спірс змогла, то чому не зможе Марія Сур із Запоріжжя? Зможе, але потрібно працювати.

Як Марія виїжджала із Запоріжжя і хто з рідних досі там?

Ти згадала про Запоріжжя… Багато людей реагують на новину про твій тріумф, тому що дівчина із міста, про яке ми зараз багато чуємо в новинах, на жаль, не через найкращі події, підкорює сцену за кордоном. Тому не можу не спитати тебе про те, як доводилося виїжджати із Запоріжжя, якщо, звісно, можеш поділитися цією історією.

Ми виїжджали десь на третій тиждень після початку вторгнення. Ми довго вагалися, збирали і розбирали валізи, але вирішили їхати тоді, коли стала напруженою ситуація довкола ЗАЕС. Дуже багато людей почали виїжджати саме після цього.

Я пам'ятаю той вокзал, багато людей, черги, всі плачуть. Було дуже важко.

Ми сіли у поїзд, який їхав до Польщі. Там було дуже багато людей. Ми їхали десь добу, але у результаті нас просто не пропустили на кордоні, тому потяг повернувся до Львова.

А тоді було холодно. На вокзалі у Львові я втратила свідомість, досі не знаю чому. Потім приїхав поїзд, який радше був електричкою, і ним ми їхали до Польщі, всю ніч провели на кордоні. Коли говорили з мамою, то вона казала, що вже разів 500 пошкодувала про рішення їхати із Запоріжжя.

Та у порівнянні з тим, що відбувається у місті зараз, тоді все ще було спокійно. Зараз це жах. Просто жах.



Росіяни щодня обстрілюють Запоріжжя / Фото Запорізької ОВА

Чи підтримуєш ти контакти з кимось в Запоріжжі, може там родичі ще якісь залишилися?

Мої бабуся і тато залишились там. І тяжко їм. У Запоріжжі загалом зараз не дуже – все сіре, людей мало і постійні вибухи.

Як у Швеції ставляться до війни в Україні? Особливо зараз, коли у світі уваги до нашої війни все менше і менше. У Швеції таке відчувається?

Час іде й це очевидно, що люди трохи забувають. Але, мені здається, що Швеція сильно підтримує Україну. Тут часто організовують благодійні концерти, на які мене запрошують. Такі заходи збирають багато грошей. А ще тут багато організацій, які відвозять гуманітарну допомогу в зони бойових дій, наприклад в Донецьку чи Запорізьку області.

Шведи підтримують Україну, донатять, передають гуманітарну допомогу.

Чи планує Марія Сур податися на український Нацвідбір у майбутньому?

Чи побачимо ми коли-небудь Марію Сур на українському Нацвідборі на Євробачення?

А хто знає? Все може бути, такі думки є.

А як щодо концертів в Україні?

Я б тільки з задоволенням, дуже хочу. Сподіваюсь, що після фіналу Melodifestivalen мені відкриється більше дверей. І не тільки тут, але й в Україні, бо я справді хочу розвиватись саме там.

У мене багато думок про те, як це правильно зробити і я поки не знаю, хто зі мною поїде додому.

Та я хочу працювати в Україні, писати музику з українськими авторами, можливо робити українсько-шведські проєкти. Я прагну цього і сподіваюся, що у майбутньому це станеться.



Марія Сур / Фото з інстаграму артистки

Кажуть, що слово "sur" є у шведській мові. Чи не жартують про це шведи, коли чують твоє прізвище?

Завжди питають. У них є таке слово, sur – пишеться воно так само, як моє прізвище англійською. Означає воно щось на кшталт "кислий". І мене завжди про це питають, це вже як прикол такий.

Хоч воно мене вже трохи дратує, але я намагаюсь завжди це переводити в жарт. Часом задумувалася, що варто прибрати прізвище з сценічного імені, але потім думаю: "Це ж тільки у Швеції таке слово є".

Можливо, ти хочеш щось сказати українцям, які підтримують тебе і вболівають?

Я хочу сказати величезне дякую. Для мене це дуже багато значить, що люди мене так підтримують і що така підтримка від українців. Це дуже, дуже цінно.

Хочу росто подякувати за підтримку і сказати, що я дуже вас ціную і люблю. І дуже мені приємно, що ви пишете мені гарні слова, і кажете, і пишаєтеся.

Фінал шоу Melodifestivalen відбудеться 9 березня у Стокгольмі. Саме цього дня Швеція обере представника на конкурс Євробачення 2024 з-поміж 10 фіналістів. За квиток на конкурс боротиметься і Марія Сур.