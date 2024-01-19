Так, 24 Канал зібрав основну інформацію про головні новини за цей тиждень.

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Соня Морозюк не вийде заміж за Гринкевича

4 жовтня 2023 року у Венеції син корупціонера Ігоря Гринкевича Роман зробив пропозицію своїй дівчині, художниці Соні Морозюк. Втім, тепер мережу заполонила інформація про корупційний скандал, пов'язаний з незаконним збагачення родини Гринкевичів від постачання одягу для ЗСУ. Морозюка ж назвали "головним інвестиційним проєктом" Романа Гринкевича.

У відповідь на ці звинувачення художниця категорично заперечувала будь-яку причетність і наголошувала, що мало знає про бізнес і роботу свого партнера, оскільки це її не особливо цікавить. Водночас вона повідомила, що якщо звинувачення проти Романа та його родини будуть доведені, то розірве з ним стосунки. Морозюк таки дотрималася свого слова, адже після того, як Ігорю Гринкевичу й іншим членам його родини пред'явили звинувачення – Соня заявила про своє рішення не виходити заміж за Романа.

Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк,

– підкреслила дівчина.

Тищенко розлучився з дружиною

Нардеп та відома бізнесвумен Алла Барановська офіційно розійшлися після восьми років шлюбу.

Зазначимо, пара одружилася у 2016 році, а через два роки у них народився син Девіда.

Тищенко розповів, що відстань була основним фактором, який сприяв їх розлученню. Відомо, що Алла проживає в Ужгороді, а політик – у Києві.

Ми залишаємось друзями. Прожили 10 років разом. Ми разом виховуватимемо сина,

– підкреслив нардеп.

Кейт Міддлтон госпіталізували

17 січня Кенсінгтонський палац оголосив, що принцесу Уельську поклали до лікарні для проведення планової операції на черевній порожнині. Хірургічне втручання провели в приватній клініці у Лондоні. Так, повідомлялося, що все пройшло успішно.

Її Високість продовжить своє відновлення в лікарні протягом 10-14 днів. Крім того, медики порадили Кетрін утриматися від виконання своїх королівських обов'язків до Великодня.

На наступний день після госпіталізації папараці вдалося зняти принца Вільяма, коли він заходив на територію клініки, ймовірно, щоб навідати дружину.

У Чарльза III проблеми зі здоров'ям

Під час планового обстеження у 75-річного монарха діагностували доброякісну пухлину, яка потребує корекції. Вже наступного тижня він потрапить до лікарні для лікування збільшеної передміхурової залози (простати).

За словами медичних експертів, симптоми короля не вказують на будь-які серйозні проблеми зі здоров'ям. Також немає підвищеного ризику раку простати.

Нацвідбір на Євробачення-2024: нові подробиці

19 січня оголосили склад ведучих Національного відбору. Так, з'ясувалося, що ними стали солістка відомого гурту The HARDKISS Юлія Саніна, Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Зазначимо, що представника України на Євробаченні-2024 обиратимуть в прямому етері 3 лютого 2024 року. За це звання змагатимуться 11 вокалістів. Серед них:

YAKTAK – Lalala INGRET – Keeper NAZVA – Slavic English ANKA – "Палала" Drevo – Endless chain Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria MELOVIN – DREAMER SKYLERR – Time is running out Ziferblat – Place I Call Home YAGODY – Tsunamia NAHABA – GLASSS

Також відомо, що у "Дії" зараз триває голосування за суддів Нацвідбору.

Претенденти на суддівські крісла:

музичний журналіст Олександр Варениця

співак і шоумен Андрій Данилко

переможниця Євробачення-2016 Джамала

хореографиня Олена Коляденко

солістка гурту Go-A Катерина Павленко

лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець

продюсер Євген Тріплов

піаніст і композитор Євген Хмара

ведучий Павло Шилько