Народний депутат Микола Тищенко та його колишня дружина Алла Барановська у четвер, 18 сіня, приїхали до залу Оболонського суду Києва. Там розглядали їхню заяву про розлучення.

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Тищенко офіційно розлучився з Барановською

Тепер Микола Тищенко та Алла Барановська офіційно розлучені. За словами нардепа, причиною є те, що пара не може проживати разом. Алла живе в Ужгороді, а політик – у Києві.

Одна із причин розірвання шлюбу – це неможливість спільного проживання. Алла живе в іншому місці, я працюю у Києві. На жаль, це не дозволяє нам утримувати спільне майно та життя. Ми залишаємось друзями. Прожили 10 років разом. Ми разом виховуватимемо сина,

– прокоментував Тищенко.

Журналісти напередодні припускали, що розлучення Тищенка і Барановської може бути фіктивним. За останні три роки нардеп не подавав декларації. Щоб приховати свої статки, він може переписати частину на нині колишню дружину. Але ці підозри Микола Тищенко спростував.



Микола Тищенко та Алла Барановська / Фото з інстаграму Алли Барановської

Зауважимо, що Микола Тищенко голосував проти відкриття електронних декларацій у вересні 2023 року. Нещодавно журналісти з'ясували, що протягом одного дня на колишнього директора ресторану Тищенка переписали будинок, квартиру та мікроавтобус. Усе це могло бути власністю одіозного нардепа.

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