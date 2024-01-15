Проголосувати за бажаного суддю можна у застосунку Дія. Там представлені досвідчені українські виконавці та продюсери.
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Кого можна обрати суддями Нацвідбору
У переліку для голосування можна побачити 9 претендентів на суддівське крісло. Серед них:
- Музичний журналіст Олександр Варениця
- Співак і шоумен Андрій Данилко
- Переможниця "Євробачення 2016" Джамала
- Хореографиня Олена Коляденко
- Солістка гурту Go-A Катерина Павленко
- Лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець
- Продюсер Євген Тріплов
- Піаніст і композитор Євген Хмара
- Ведучий Павло Шилько
Проголосувати за суддів можна з 15 до 22 січня, і лише, якщо вам більше, ніж 14 років. Членами журі стануть троє кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів.
Цікаво, що зараз лідером голосування є Андрій Данилко (46,51%). На другому місці поки що Джамала (18,64%), а на третьому – Катерина Павленко (18,57%).
Про Нацвідбір на Євробачення-2024
3 лютого наживо почуємо 11 українських виконавців, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Вже відомо, у якому порядку вони виступатимуть.
- YAKTAK – Lalala
- INGRET – Keeper
- NAZVA – Slavic English
- ANKA – "Палала"
- Drevo – Endless chain
- Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- MELOVIN – DREAMER
- SKYLERR – Time is running out
- Ziferblat – Place I Call Home
- YAGODY – Tsunamia
- NAHABA – GLASSS
У фіналі Нацвідбору прозвучать як композиції з етнічними мотивами, так і суто англомовні. Кожна з них проймає до мурашок. Відомо, що можна буде почути танцювальні хіти та ліричні композиції.