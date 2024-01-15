Проголосувати за бажаного суддю можна у застосунку Дія. Там представлені досвідчені українські виконавці та продюсери.

У чому річ "Була садисткою та кінченим стервом": чому пісня Alyona Alyona та Jerry Heil обурила українців

Кого можна обрати суддями Нацвідбору

У переліку для голосування можна побачити 9 претендентів на суддівське крісло. Серед них:

  1. Музичний журналіст Олександр Варениця
  2. Співак і шоумен Андрій Данилко
  3. Переможниця "Євробачення 2016" Джамала
  4. Хореографиня Олена Коляденко
  5. Солістка гурту Go-A Катерина Павленко
  6. Лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець
  7. Продюсер Євген Тріплов
  8. Піаніст і композитор Євген Хмара
  9. Ведучий Павло Шилько

Проголосувати за суддів можна з 15 до 22 січня, і лише, якщо вам більше, ніж 14 років. Членами журі стануть троє кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів.

Цікаво, що зараз лідером голосування є Андрій Данилко (46,51%). На другому місці поки що Джамала (18,64%), а на третьому – Катерина Павленко (18,57%).

Про Нацвідбір на Євробачення-2024

3 лютого наживо почуємо 11 українських виконавців, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Вже відомо, у якому порядку вони виступатимуть.

  1. YAKTAK – Lalala
  2. INGRET – Keeper
  3. NAZVA – Slavic English
  4. ANKA – "Палала"
  5. Drevo – Endless chain
  6. Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  7. MELOVIN – DREAMER
  8. SKYLERR – Time is running out
  9. Ziferblat – Place I Call Home
  10. YAGODY – Tsunamia
  11. NAHABA – GLASSS

У фіналі Нацвідбору прозвучать як композиції з етнічними мотивами, так і суто англомовні. Кожна з них проймає до мурашок. Відомо, що можна буде почути танцювальні хіти та ліричні композиції.