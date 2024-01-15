Проголосувати за бажаного суддю можна у застосунку Дія. Там представлені досвідчені українські виконавці та продюсери.

У чому річ "Була садисткою та кінченим стервом": чому пісня Alyona Alyona та Jerry Heil обурила українців

Кого можна обрати суддями Нацвідбору

У переліку для голосування можна побачити 9 претендентів на суддівське крісло. Серед них:

Музичний журналіст Олександр Варениця Співак і шоумен Андрій Данилко Переможниця "Євробачення 2016" Джамала Хореографиня Олена Коляденко Солістка гурту Go-A Катерина Павленко Лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець Продюсер Євген Тріплов Піаніст і композитор Євген Хмара Ведучий Павло Шилько

Проголосувати за суддів можна з 15 до 22 січня, і лише, якщо вам більше, ніж 14 років. Членами журі стануть троє кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів.

Цікаво, що зараз лідером голосування є Андрій Данилко (46,51%). На другому місці поки що Джамала (18,64%), а на третьому – Катерина Павленко (18,57%).

Про Нацвідбір на Євробачення-2024

3 лютого наживо почуємо 11 українських виконавців, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Вже відомо, у якому порядку вони виступатимуть.

YAKTAK – Lalala INGRET – Keeper NAZVA – Slavic English ANKA – "Палала" Drevo – Endless chain Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria MELOVIN – DREAMER SKYLERR – Time is running out Ziferblat – Place I Call Home YAGODY – Tsunamia NAHABA – GLASSS

У фіналі Нацвідбору прозвучать як композиції з етнічними мотивами, так і суто англомовні. Кожна з них проймає до мурашок. Відомо, що можна буде почути танцювальні хіти та ліричні композиції.