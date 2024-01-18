Букінгемський палац в один день оприлюднив дві заяви щодо здоров'я членів британської королівської родини. Кейт Міддлтон госпіталізована у зв'язку з операцією, а Чарльз III ляже до лікарні наступного тижня.

До слова Кейт Міддлтон – 42: Чарльз III привітав невістку щасливим фото з коронації

У Чарльза III проблеми зі здоров'ям

Стан 75-річного монарха є задовільним. Під час планового огляду у нього виявили доброякісне утворення, яке "піддадуть корекції".

Як і тисячі чоловіків щороку, король звернувся до лікарів для лікування збільшення простати,

– мовиться у заяві Букінгемського палацу.

Чарльз III певний час не буде з'являтися на публіці у зв'язку з реабілітацією. На який саме термін – не уточнюють.



Чарльз III / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Як коментують медики, симптоми короля не свідчать про серйозні проблеми зі здоров'я, ризик розвитку раки простати також не є підвищеним.

У британській пресі здивовані, що в один день опублікували дві заяви про стан здоров'я членів сім'ї. Однак це було вимушене рішення, адже в четвер Чарльз III мав виходити у світ.

Що з Кейт Міддлтон

Кенсінгтонський палац натомість повідомив про госпіталізацію принцеси Уельської. Вона перенесла планову операцію на черевній порожнині. Хірургічне втручання пройшло у приватній клініці в Лондоні та завершилось успішно.

Її Високість залишатиметься у лікарні ще 10 – 14 днів. Медики рекомендують їй не повертатися до королівських обов'язків до Великодня. Від поширення інших деталей Кетрін просила утриматися.