Став зіркою параду: молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон розвеселив мережу

Молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон, 6-річний Луї, вкотре привернув увагу публіки під час параду-дня народження короля Чарльза III. Хлопчик розвеселив людей своїми танцями та смішними виразами обличчя.

До того ж поява принцеси Уельської на параді Trooping the Colour стала першою з моменту оголошення новини про її рак. Публіка була в захваті від виходу Кейт.

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Луї разом зі старшим братом Джорджем і сестрою Шарлоттою приїхав на святкування дня народження короля Чарльза III. Ймовірно, молодшому принцу було не дуже цікаво спостерігати за урочистостями, тому той вирішив розважити себе. Так, хлопчик почав танцювати, що викликало посмішку в його матері – Кейт. Однак, така поведінка брата не дуже сподобалася його сестрі Шарлотті, яка спробувала зробити йому зауваження.

Згодом принц почав бавитися зі шнурами від жалюзів. Ба більше, після цього він допитливо розпитував про щось свою матір.

Також принца Луї традиційно заскочили за позіханням від урочистостей.

Втім, мережа в захваті від танців 6-річного хлопчика. Користувачі зазначили, що він "затьмарив усіх" та зміг заполонити серця публіки.

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