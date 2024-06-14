Про це вона натякнула у своїй публікації, яку поширила на сторінці у соцмережі Х (раніше твітер). Також вона розповіла, як просувається її лікування після діагностування раку.

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Кейт Мідлтон з'явиться на публіці вперше після діагностування раку

Принцеса опублікувала зворушливе послання, в якому подякувала громадськості за підтримку у зв'язку з її діагнозом та розповіла, коли вона планує з'явитися на людях найближчим часом.

Так, Кейт Мідлтон поділилася, що має хороший прогрес у проходженні хімієтерапії та зазначила, що її лікування триватиме ще кілька місяців.

Я з нетерпінням чекаю можливості відвідати парад на честь дня народження короля цими вихідними з родиною, і сподіваюся взяти участь у кількох громадських заходах протягом літа, але також знаю, що небезпека для мене ще не минула,

– написала принцеса.

Наприкінці вона подякувала за розуміння і висловила вдячність усім тим, "хто так сміливо поділився зі мною своїми історіями".



Кейт Мідлтон вперше з'явиться на публіці після діагностування раку / Фото Кейт Мідлтон

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