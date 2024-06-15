Принцеса Уельська у вчорашньому зверненні до британців сказала, що з'явиться на Trooping the Colour. Кейт Міддлтон і справді прийшла на урочистість попри лікування від раку.

Дивіться також Не заведено в королівській родині: принца Вільяма заскочили з особистою річчю

Принцеса Уельська з'явилась на публіці вперше за 6 місяців. Її сфотографували ще в автомобілі, коли вона вирушила на церемонію з чоловіком, принцом Вільямом, та їхніми дітьми.

Кейт Міддлтон сиділа біля вікна, поруч був старший син – принц Джордж. 6-річний принц Луї та 9-річна принцеса Шарлотта сиділи навпроти.

Принцеса Уельська постала у вишуканому мінімалістичному образі. Вона одягнула білу сукню-олівець з чорною окантовкою та бантом на шиї від дизайнера Дженні Пекхема. Аутфіт доповнював капелюшок у тон, перлинні сережки, чорний клатч та лаконічні туфлі-човники.

Стан здоров'я Кейт Міддлтон