Виявляється, 6-річна Євдокія дуже схожа на маму. Вони навіть мають подібні зачіски.
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Який вигляд має молодша донька Ольги Фреймут
Євдокія помітно подорослішала і тепер має зачіску, схожу на мамину, з чубчиком. На знімку, яким поділилася телеведуча, вона позує з донькою поруч із популярними мультиплікаційними персонажами – свинками Пепою та Джорджем. Ольга з Євдокією відвідали парк розваг Peppa Pig World, розташований в Англії.
Ольга Фреймут з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про дітей Ольги Фреймут
- Знаменитість є багатодітною мамою.
- Старша донька Злата Мітчел від стосунків телеведучої з британцем Нілом нині живе та здобуває освіту в Лос-Анджелесі. Водночас дівчина веде активний спосіб життя і часто подорожує, зокрема, нещодавно відвідувала Україну.
- Своїх молодших дітей – сина Валерія та доньку Євдокію Ольга виховує разом із нинішнім чоловіком Володимиром Локотком. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну родина переїхала до Великої Британії, де в Фреймут є рідні.
- Зараз екс-телеведуча працює у британській газеті Sunday Express. Вона веде колонку, присвячену останнім подіям в Україні.