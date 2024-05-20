Виявляється, 6-річна Євдокія дуже схожа на маму. Вони навіть мають подібні зачіски.

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Який вигляд має молодша донька Ольги Фреймут

Євдокія помітно подорослішала і тепер має зачіску, схожу на мамину, з чубчиком. На знімку, яким поділилася телеведуча, вона позує з донькою поруч із популярними мультиплікаційними персонажами – свинками Пепою та Джорджем. Ольга з Євдокією відвідали парк розваг Peppa Pig World, розташований в Англії.



Ольга Фреймут з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс

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