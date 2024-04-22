Дівчина активно ділиться з фанатами своїм життям в Америці. Так, Злата показала прихильникам частину свого проведеного часу з друзями.

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Як донька Фреймут розважається в США

18-річна Злата поділилася з фанатами проведенням свого вільного часу у США. Дівчина разом з друзями відвідала автомобільні перегони.

Інфлюенсерка не забула про публікацію кількох світлин з цього заходу. До того ж можна помітити, що старшій доньці Фреймут до вподоби перегляд екстремального виду спорту.

Водночас дівчина одягнула чорну мінісукню, які підкреслюють її фігуру. Злата Доповнила образ чорними чоботами та браслетом. Волосся донька Фреймут вирішила розпустити.



Злата Мітчелл відвідала автомобільні перегони / Скриншот з інстаграм-сторіс



Донька Фреймут спостерігає за екстремальним видом спорту / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нещодавно Злата Мітчелл похизувалася новою автівкою

Донька відомої телеведучої похвалилась світлиною нового елітного автомобіля – це Mercedes-Benz білого кольору. Злата поділилась кількома кадрами позашляховика.



Злата Мітчелл придбала автівку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас дівчина уточнила, що сама придбала машину. Вона також зареєструвала авто на своє ім'я.

Учора в моєму житті був ще один перший день у школі. Купила і зареєструвала мою першу машину. Дякую, сонячне затемнення,

– поділилася Злата Мітчелл.



Старша донька Фреймут про купівлю машини / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Злату Мітчелл