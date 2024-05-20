Оказывается, 6-летняя Евдокия очень похожа на маму. Они даже имеют подобные прически.
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Как выглядит младшая дочь Ольги Фреймут
Евдокия заметно повзрослела и теперь имеет прическу, похожую на мамину, с челкой. На снимке, которым поделилась телеведущая, она позирует с дочкой рядом с популярными мультипликационными персонажами – свинками Пепой и Джорджем. Ольга с Евдокией посетили парк развлечений Peppa Pig World, расположенный в Англии.
Ольга Фреймут с дочкой / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о детях Ольги Фреймут
- Знаменитость является многодетной мамой.
- Старшая дочь Злата Митчел от отношений телеведущей с британцем Нилом сейчас живет и получает образование в Лос-Анджелесе. В то же время девушка ведет активный образ жизни и часто путешествует, в частности, недавно посещала Украину.
- Своих младших детей – сына Валерия и дочь Евдокию Ольга воспитывает вместе с нынешним мужем Владимиром Локотко. После полномасштабного вторжения России в Украину семья переехала в Великобританию, где у Фреймут есть родные.
- Сейчас экс-телеведущая работает в британской газете Sunday Express. Она ведет колонку, посвященную последним событиям в Украине.