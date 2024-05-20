Оказывается, 6-летняя Евдокия очень похожа на маму. Они даже имеют подобные прически.

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Как выглядит младшая дочь Ольги Фреймут

Евдокия заметно повзрослела и теперь имеет прическу, похожую на мамину, с челкой. На снимке, которым поделилась телеведущая, она позирует с дочкой рядом с популярными мультипликационными персонажами – свинками Пепой и Джорджем. Ольга с Евдокией посетили парк развлечений Peppa Pig World, расположенный в Англии.



Ольга Фреймут с дочкой / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о детях Ольги Фреймут