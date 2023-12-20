Так, Злата опублікувала світлини з автобуса, а згодом показалася у Львові. Вдома вона вже встигла завітати у салон краси, зустрітися з друзями та відвідати кафе.
Не пропустіть Чекаю твого повернення, – Ольга Харлан зворушливо звернувся до Дмитра Дікусара, який в ЗСУ
Злата Мітчелл в Україні
Донька Ольги Фреймут зізналася, що втомлена після дороги, але дуже рада, що врешті повернулася додому.
Дім. Виснажена, але дуже вдячна,
– написала під фото Злата.
Злата Мітчелл в Україні / Скриншот з інстаграм-сторіс
Пізніше дівчина поширила фото та відео зі Львова. Вона сходила на процедури для волосся в салон краси, зустрілася з подругами та показала, як сходила у львівський заклад.
Злата Мітчелл у Львові / Скриншоти з інстаграм-сторіс дівчини
Де зараз живе і чим займається Ольга Фреймут
У Великій Британії Фреймут проживає з 7-річним сином Валерієм і 6-річною дочкою Євдокією, куди перебралася за деякий час до повномасштабного вторгнення. Там у телеведучої є рідні.
Примітно, що у Великій Британії Ольга Фреймут працює в місцевій газеті Sunday Express, де веде постійну.
"Пишу щотижневу колонку про Україну без цензури. Жодного разу редактори не вирізали ні слова з того, що я хочу сказати… Ця газета багато робить для України – збирає кошти та ліки", – розповідала знаменитість.