Так, Злата опублікувала світлини з автобуса, а згодом показалася у Львові. Вдома вона вже встигла завітати у салон краси, зустрітися з друзями та відвідати кафе.

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Злата Мітчелл в Україні

Донька Ольги Фреймут зізналася, що втомлена після дороги, але дуже рада, що врешті повернулася додому.

Дім. Виснажена, але дуже вдячна,

– написала під фото Злата.



Злата Мітчелл в Україні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Пізніше дівчина поширила фото та відео зі Львова. Вона сходила на процедури для волосся в салон краси, зустрілася з подругами та показала, як сходила у львівський заклад.

Злата Мітчелл у Львові / Скриншоти з інстаграм-сторіс дівчини

Де зараз живе і чим займається Ольга Фреймут

У Великій Британії Фреймут проживає з 7-річним сином Валерієм і 6-річною дочкою Євдокією, куди перебралася за деякий час до повномасштабного вторгнення. Там у телеведучої є рідні.

Примітно, що у Великій Британії Ольга Фреймут працює в місцевій газеті Sunday Express, де веде постійну.

"Пишу щотижневу колонку про Україну без цензури. Жодного разу редактори не вирізали ні слова з того, що я хочу сказати… Ця газета багато робить для України – збирає кошти та ліки", – розповідала знаменитість.

