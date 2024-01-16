Телеведуча є багатодітною мамою. Вона виховує семирічного сина Валерія та шестирічну доньку Євдокію від експродюсера "Нового каналу" Валерія Локотка. Також Ольга має сімнадцятирічну доньку Злату від британця Ніла Мітчелла.

Цікаво 17-річна донька Ольги Фреймут показала рідкісне фото з зірковою мамою

Ольга Фреймут потішила шанувальників світлиною дітей

На одному з фото знаменитість показала сина Валерія. Видно, що світлина зроблена ще коли було тепло, адже дитина мала легкий одяг. Хлопчик тримав у руках кота на фоні поля. Зірка залишила підпис, у якому йдеться про війну, через яку люди вимушено покидають країну.

Ти б не йшла з дому, якби тільки дім не став пащею акули. І до кордону біжиш лише тоді, коли бачиш, що все місто теж біжить,

– написала вона.



Син Фреймут Валерій / Скриншот з інстаграму ведучої

На другій світлині можна побачити молодшу доньку ведучої – Євдокію, яку тримає сімнадцятирічна Злата. У підписі на фото також йдеться про вимушений переїзд через воєнні дії.

Ти йдеш з дому лише тоді, коли дім не дозволяє тобі залишитися. Ти б не покинула дім, якби дім не почав переслідувати. Це точно не те, що планувала,

– вказала знаменитість.



Доньки Фреймут Євдокія і Злата / Скриншот з інстаграму ведучої

З'ясувалось, що підписи на фото – це уривки вірша британської поетеси Варсан Шайр – "Home". Його рядки відображають події в Україні, коли багатьом людям довелося залишати свої домівки через війну, розпочату Росією.

Також ведуча зізналась, що працює над редакцією нових книг для свого видавництва SNOWDROP.

Чим займається Фреймут після початку війни

Фреймут розповідала, що відчувала загрозу війни з боку Росії. Тому що іноземці, з якими її діти ходили до школи, почали терміново покидати Україну. З огляду на ситуацію, телеведуча й сама виїхала за кордон. Ольга провела певний час у Франції та згодом переїхала до родичів у Велику Британію. У цій країні Фреймут працює в місцевій газеті Sunday Express, де веде постійну колонку.

У липні 2023 року знаменитість вперше за час повномасштабного вторгнення повернулася в Україну. Спершу Фреймут побувала у Львові, де провела благодійну лекцію на тему "Манери під час війни. Доброта як зброя". Тему заходу неоднозначно сприйняли у суспільстві.