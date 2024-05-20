У такий спосіб вона привітала Позитива з днем народження. Артисту 19 травня виповнилося 35 років.
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Яке фото опублікувала Юлія Сахневич
Танцівниця виставила світлину, де стоїть поруч з коханим на природі. Вона постала у білій спідниці та чорній жилетці, а Позитив – у футболці з анімалістичним принтом та чорних штанах.
Ти вартий тільки всього найкращого! Тільки вперед і ніколи назад. А я завжди буду поруч,
– наголосила Сахневич.
Що відомо про стосунки Позитива та Юлії Сахневич
- Про їхній роман вперше заговорили у 2020 році, коли Олексій взяв участь у шоу "Танці з зірками", де танцівниця була його партнеркою.
- Пару неодноразово бачили на публіці разом. Зокрема, нещодавно вони вдвох відвідали концерт Артема Пивоварова у столиці.
- Після цього репер офіційно підтвердив стосунки з Юлією, тоді він опублікував романтичне відео з дівчиною.
- Виконавець зізнався, що вже готовий одружитися, назвавши Сахневич ідеальною парою для себе. Крім того, Позитив поділився своїм бажанням стати батьком в найближчому майбутньому.