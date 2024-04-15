Олена Шоптенко показалася в лікарні після важкої травми ноги: рідкісні кадри зірки на милицях

15 квітня 2024, 15:09
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Олена Шоптенко

Нещодавно зірка "Танців з зірками" Олена Шоптенко травмувала ногу. Їй вже навіть зробили операцію. Тепер танцівниця розповіла про стан свого здоров'я.

Вона опублікувала фото на милицях з реабілітаційного центру у Відні, Австрія. Крім того, зірка розповіла, чому завітала до медзакладу.

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Що Олена Шоптенко розповіла про свій стан

Танцівниця зізналася, що два найважчі тижні лікування вже залишилися позаду. За її словами, за останні кілька днів біль у коліні значно зменшився.

 Я вже пройшла кріотерапію для зменшення набряку та екстракорпоральну магнітно-трансдукційну терапію (ЕМТТ) для регенерації,
– поділилася Олена. 

Шоптенко додала, що вже в вівторок, 23 квітня, їй знімуть шви. 

Олена Шоптенко розповіла про самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс

 

Що відомо про травму Олени Шоптенко 

  • Кілька тижнів тому танцівниця розірвала дві зв'язки колінного суглоба. Знаменитість пояснила травму напруженим робочим графіком, зазначивши, що ніколи раніше не стикалася з подібним.
  • Згодом Олена перенесла операцію. Все минуло добре, хоча ситуація, як розповіла танцівниця, виявилася трохи складнішою, ніж очікувалося.
  • Через декілька днів після хірургічного втручання Шоптенко вже могла самостійно пересуватися на милицях. 
  • Відомо, що загалом реабілітація зірки триватиме 2 місяці. Через це вона була змушена перенести заняття та майстер-класи.

Автор: Софія Хомишин