Олена Шоптенко показалася в лікарні після важкої травми ноги: рідкісні кадри зірки на милицях
Джерело:Олена Шоптенко
Нещодавно зірка "Танців з зірками" Олена Шоптенко травмувала ногу. Їй вже навіть зробили операцію. Тепер танцівниця розповіла про стан свого здоров'я.
Вона опублікувала фото на милицях з реабілітаційного центру у Відні, Австрія. Крім того, зірка розповіла, чому завітала до медзакладу.
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Що Олена Шоптенко розповіла про свій стан
Танцівниця зізналася, що два найважчі тижні лікування вже залишилися позаду. За її словами, за останні кілька днів біль у коліні значно зменшився.
Я вже пройшла кріотерапію для зменшення набряку та екстракорпоральну магнітно-трансдукційну терапію (ЕМТТ) для регенерації,
– поділилася Олена.
Шоптенко додала, що вже в вівторок, 23 квітня, їй знімуть шви.
Олена Шоптенко розповіла про самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про травму Олени Шоптенко
- Кілька тижнів тому танцівниця розірвала дві зв'язки колінного суглоба. Знаменитість пояснила травму напруженим робочим графіком, зазначивши, що ніколи раніше не стикалася з подібним.
- Згодом Олена перенесла операцію. Все минуло добре, хоча ситуація, як розповіла танцівниця, виявилася трохи складнішою, ніж очікувалося.
- Через декілька днів після хірургічного втручання Шоптенко вже могла самостійно пересуватися на милицях.
- Відомо, що загалом реабілітація зірки триватиме 2 місяці. Через це вона була змушена перенести заняття та майстер-класи.