Она опубликовала фото на костылях из реабилитационного центра в Вене, Австрия. Кроме того, звезда рассказала, почему посетила медучреждение.
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Что Алена Шоптенко рассказала о своем состоянии
Танцовщица призналась, что две самые тяжелые недели лечения уже остались позади. По ее словам, за последние несколько дней боль в колене значительно уменьшилась.
Я уже прошла криотерапию для уменьшения отека и экстракорпоральную магнитно-трансдукционную терапию (ЭМТТ) для регенерации,
– поделилась Елена.
Шоптенко добавила, что уже во вторник, 23 апреля, ей снимут швы.
Алена Шоптенко рассказала о самочувствии / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о травме Алены Шоптенко
- Несколько недель назад танцовщица разорвала две связки коленного сустава. Знаменитость объяснила травму напряженным рабочим графиком, отметив, что никогда раньше не сталкивалась с подобным.
- Впоследствии Елена перенесла операцию. Все прошло хорошо, хотя ситуация, как рассказала танцовщица, оказалась немного сложнее, чем ожидалось.
- Через несколько дней после хирургического вмешательства Шоптенко уже могла самостоятельно передвигаться на костылях.
- Известно, что в целом реабилитация звезды продлится 2 месяца. Поэтому она вынуждена перенести занятия и мастер-классы.