Танцівниця вже давно відчувала, що треба було зменшити шалений темп роботи. Зараз у неї просто немає вибору, щоб цього не зробити.
До слова Прекрасна людина, – Шоптенко зізналась, чи спілкувалася з ексчоловіком Дікусаром, який у ЗСУ
Що сталося з Оленою Шоптенко
Артистка розповіла, що через нещасний випадок у неї порвалися дві зв'язки колінного суглоба з чотирьох. На жінку чекає операція через кілька днів, після якої реабілітація триватиме 2 місяці. Ба більше, за відчуттями хореографині, у неї ніколи не було схожих травм.
Я не буду говорити, наскільки для мене важливі ноги і які у мене зараз відчуття, таких травм у мене не було ніколи. Проте всередині є впевненість, що через деякий час все буде, як раніше, тому що я, як мінімум, зроблю для цього все можливе,
– запевнила жінка.
Наступні 2 місяці Олена не буде проводити заняття та майстер-класи з танців через післяопераційну реабілітацію. Однак, Шоптенко сприймає ситуацію, як "можливість зробити те, на що ніколи не вистачало часу".
І черговий раз переконуюся, що найцінніше – це здоров’я і люди. Я безмежно вдячна близьким і друзям за підтримку, навіть просто слова здатні лікувати,
– написала Олена.
Наприкінці Олена також зазначила, що "слухати себе і своє тіло – це навичка, яку бажано набути якомога раніше, інакше бити буде по найболючішому".
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