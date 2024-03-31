Учора, 30 березня, Олена Шоптенко розповіла в інстаграм-сторіз про свій стан здоров'я. Зірка "Танців з зірками" показалася у лікарні, адже цього дня її очікувало хірургічне втручання.

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Олена Шоптенко перенесла операцію

Олені Шоптенко зробили операцію на нозі. Вона сповістила про це знімком, який зробила в австрійському медзакладі.

День сьогодні починається не з кави. Операція і після нарешті реабілітація,

– розповіла танцівниця.



Олена Шоптенко / Фото з інстаграм-сторіз

Вже згодом Олена Шоптенко подякувала підписникам за підтримку та побажання. Вона розповіла, що операція минула успішно, хоч не обійшлося без складнощів. Попереду хореографиню очікує реабілітація.

"Друзі, я вам так вдячна за побажання та турботу! Все минуло добре, хоча ситуація виявилася трохи складнішою, ніж очікувалося. Ваші слова підтримки дуже допомагають і я неймовірно це ціную!" – розповіла Шоптенко.



Олена Шоптенко / Фото з інстаграм-сторіз



Олена Шоптенко / Фото з інстаграм-сторіз

Що сталося з танцівницею