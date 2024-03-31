Учора, 30 березня, Олена Шоптенко розповіла в інстаграм-сторіз про свій стан здоров'я. Зірка "Танців з зірками" показалася у лікарні, адже цього дня її очікувало хірургічне втручання.
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Олена Шоптенко перенесла операцію
Олені Шоптенко зробили операцію на нозі. Вона сповістила про це знімком, який зробила в австрійському медзакладі.
День сьогодні починається не з кави. Операція і після нарешті реабілітація,
– розповіла танцівниця.
Олена Шоптенко / Фото з інстаграм-сторіз
Вже згодом Олена Шоптенко подякувала підписникам за підтримку та побажання. Вона розповіла, що операція минула успішно, хоч не обійшлося без складнощів. Попереду хореографиню очікує реабілітація.
"Друзі, я вам так вдячна за побажання та турботу! Все минуло добре, хоча ситуація виявилася трохи складнішою, ніж очікувалося. Ваші слова підтримки дуже допомагають і я неймовірно це ціную!" – розповіла Шоптенко.
Олена Шоптенко / Фото з інстаграм-сторіз
Олена Шоптенко / Фото з інстаграм-сторіз
Що сталося з танцівницею
- Олена Шоптенко кілька днів тому повідомила про складну травму ноги: у неї порвалися дві зв'язки колінного суглоба з чотирьох. За словами хореографині, їй давно варто було збавити темп роботи. Цього разу організм дав їй прямий сигнал.
- Шоптенко зізналась, що раніше таких травм у неї не було. Однак вона працюватиме над тим, щоб якісно відновитися.