На щастя, виконавець заявив, що разом з командою перебуває в безпеці. Крім того, він повідомив, чи відбудеться концерт в Хайфі, який запланований на 14 квітня.

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Як Макс Барських прокоментував ситуацію в Ізраїлі

Співак зазначив, що з ним все гаразд.

Ми з вами сильні й не таке витримували. Для нас це звична історія,

– наголосив артист.

Він додав, що концерт у Хайфі не скасовується.

Макс Барських розповів, як пережив масовану атаку на Ізраїль / Відео з інстаграму співака

Що відомо про напад Ірану на Ізраїль

Останнім часом напруженість у відносинах між Тегераном і Тель-Авівом зросла. Це сталося після нападу Ізраїлю на дипломатичну місію Ірану в Сирії, де не обійшлося без жертв.

У відповідь в ніч на 14 квітня Тегеран запустив понад 200 ракет і безпілотників по ізраїльській території. В результаті є жертви.

Уряд Ізраїлю має намір рішуче відреагувати на цей напад.

Зверніть увагу! На Близькому Сході зараз стрімко розгортаються нові події за участю Ізраїлю, Ірану та його маріонеток. Дізнайтеся більше про обстріл Іраном Ізраїлю та ескалацію ситуації в регіоні – у матеріалі.