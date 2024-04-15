Вона опублікувала фото на милицях з реабілітаційного центру у Відні, Австрія. Крім того, зірка розповіла, чому завітала до медзакладу.

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Що Олена Шоптенко розповіла про свій стан

Танцівниця зізналася, що два найважчі тижні лікування вже залишилися позаду. За її словами, за останні кілька днів біль у коліні значно зменшився.

Я вже пройшла кріотерапію для зменшення набряку та екстракорпоральну магнітно-трансдукційну терапію (ЕМТТ) для регенерації,

– поділилася Олена.

Шоптенко додала, що вже в вівторок, 23 квітня, їй знімуть шви.

Олена Шоптенко розповіла про самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про травму Олени Шоптенко